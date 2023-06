Congo-Brazzaville: Musique - Les mélodies de Me Kiss

Charles Peter Moukala Kinzounza, dit Me Kiss, est un artiste musicien congolais qui vient de mettre sur le marché de disque un album de vingt-trois titres, intitulé "Les mélodies de Me Kiss". Il compte plusieurs genres musicaux, à savoir le coupé-décalé, le ngwasuma et la rumba. Cet album déjà disponible sur différentes plateformes de téléchargement et sur CD fait son petit bout de chemin.

L'album "Les mélodies de Me Kiss" est un assemblage de plusieurs sonorités de la musique congolaise et la World music. Les thèmes abordés dans la plupart des chansons sont l'amour, les faits de société et d'autres situations que les citoyens déplorent, des conseils à l'endroit des jeunes car, en tant qu'acteur sociétal, un artiste musicien est appelé à apporter sa pierre pour l'édification d'un monde meilleur.

« Il y a cinq génériques : Bana Africa, Folk plus plus, BJ ya Makolo, Vitamine C et Ambiance à gogo. La rumba, nous avons des titres comme Bolingo, Maman, Ma dulcinée, Ma meuf avait raison, Me Vincent Gomes, Touche moi et Zonguela libala. Il y aussi du coupé- décalé, Le nouveau monde, Fashion-fashion, Maman Lilie, Mbapé, Na lingui yo et un titre reggae intitulé Le réveil de l'Afrique et la Complicité, un titre mutwashi », a indiqué Me Kiss.

Il a précisé qu'il s'agit d'« une autoproduction. Parce que dans ce pays, nous avons un véritable problème de mécènes et de producteurs. Généralement, pour être produit, il faut tomber sur une personne avec qui vous avez des affinités, et les artistes peinent à sortir la tête de l'eau ».

Seulement, la distribution de cet opus se fait lentement.L'auteur refuse de mettre ce produit dans des maisons de distribution au risque d'être surpris, préférant alors limiter la vente sur le net par des personnes interposées et à domicile.

Cependant, l'homme n'est pas rassuré par la vente en ligne, et préfère celle faite sur des supports audio comme les CD.

« La vente sur le net ne rassure pas trop. Normalement un artiste doit sortir un album. Le net, à mon avis, n'est pas vraiment un support. Voilà pourquoi j'ai pensé faire des supports par lesquels une personne peut m'identifier en tant qu'artiste. Aujourd'hui, il y a des artistes qui ne sont que sur le net. Mais pour qu'un artiste sorte un album comme je l'ai fait, ce n'est pas facile. Il faut des moyens », a affirmé Me Kiss.

Pour la production de cet opus, l'artiste a bénéficié de l'accompagnement des musiciens bien connus sur la place de Brazzaville. Il s'agit de Combattant, de Tata Mapassa qui est le soliste des Bantous de la capitale, et d'autres qui font du gospel. Il y a eu aussi Dark Man qui fait de la musique pop qui est intervenu dans Mbapé et la chanson Prenez de la peine, interprétée en hommage à Papa Wemba, sans oublier Samba JT que Charles Peter Moukala Kinzounza est en train de coacher dans la musique.

Commentant certains titres, il a fait savoir que "Fashion-fashion" est destiné à la sape. C'est un côté artiste-sapeur que les Congolais revendiquent.

« Nous allons le dire sans ambages que la sape a commencé au Congo. Raison pour laquelle tout Congolais est sapeur. C'est une chanson qui parle de la sape. C'est une manière de créer un sous-ensemble de la sape qui est une diversité vestimentaire. A partir de "Fashion", j'ai créé la fashionerie, c'est-à-dire le fait de s'habiller propre et classe. BJ ya Makolo, ce sont des femmes qui ont l'habitude de racoler en ville. Vous voyez qu'elles sont toujours à pied dans des endroits connus que fréquentent souvent les Occidentaux ou les expatriés. Et "Zonguéla libala", chanté pour des femmes qui donnent l'impression d'être maltraitées au foyer, comme si elles n'ont jamais été dans les soins de leurs maris », a-t-il expliqué.

Malgré le savoir-faire qui fait de lui un artiste complet, Me Kiss ne nourrit pas pour l'instant l'ambition de faire de la musique une carrière à part entière. « Je ne pense pas à la carrière. Il faut que cela se manifeste après. Ce n'est pas une priorité », a-t-il clarifié.

Notons que l'artiste n'est pas à son premier album. Il avait sorti un premier maxi single "Je suis Noir", en 2016. Celui-ci compte quatre titres, à savoir "Ma forteresse d'amour", "Mon anniversaire", "On regarde ça comme ça" et "Je suis Noir3.