Bénin: Lire ou relire - « Marie-Madeleine, compagne de Jésus ? » de Mathieu Aïfan

Sous-titré "À la découverte des évangiles « cachés »", l'ouvrage, publié aux Editions Ids à Cotonou, au Bénin, revisite le mythe des écritures apocryphes sur la relation mitigée entre Jésus et Marie-Madeleine.

Dans une démarche exégétique, l'auteur fait une étude comparative entre les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes. Mathieu Aïfan tente d'élucider la question polémique suscitée par la sortie du roman "Da Vinci Code" de Dan Brown dans lequel Marie-Madeleine serait perçue comme la compagne de Jésus. Pour plus d'objectivité, Mathieu Aïfan présente de façon globale les différents écrits non retenus dans la Bible qui parlent de la vie de Jésus de Nazareth. Il démontre en même temps les aspects erronés de ces textes par rapport à l'histoire et à l'orthodoxie de la foi chrétienne.

La plupart des écrits apocryphes sur le Christ ont, en effet, une orientation gnostique et sont des terreaux favorables d'appui pour les religions à mystères. Ce livre est une aide sûre pour faire une bonne herméneutique de ces textes afin d'y exhumer quelques vérités lumineuses de la vraie foi et éthique chrétiennes au-delà des discours hérétiques qu'ils regorgent.

A propos de Marie-Madeleine, il ressort, après analyse, que ce personnage féminin est certes très proche de Jésus, mais juste en tant que discipline pieuse et fidèle parmi tant d'autres qui le suivaient. Elle est la première à constater et témoigner de la résurrection du Christ. Les fresques intimistes que rapportent certains passages apocryphes ne relèvent que d'un langage métaphorique du lien étroit entre la créature et son Rédempteur.