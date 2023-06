Afrique: Littérature - Dieudonné Niangouna présent au Firn

L'auteur dramatique, metteur en scène congolais, Dieudonné Niangouna, fait partie des trente et un auteurs retenus dans le cadre de la 26e édition du Festival international du roman noir (Firn) qui se tient du 23 au 25 juin, en France, pour son roman « Papa tombe dans la lune ».

Paru en 2021 aux Editions l'oeil, en France, "Papa tombe dans la lune" fait voyager les lecteurs au coeur de trois pays qui vivent en autarcie, à savoir Crameus, Makissi et Salina. Encerclés par des forêts primaires, un fleuve hanté de sirènes, des savanes aux animaux féroces, les territoires se voient imposés par Malogum le conquérant d'une civilisation où l'effroi épouse le merveilleux, où la cruauté filtre avec la poésie, où les fantômes tiennent les vivants en joue.

Avec des divinités égarées dans le labyrinthe du monde et les singes revivent sans cesse leur mort et leur naissance, le peuple des vivants s'efforce de survivre au-delà de toutes vérités.

Né en 1976, à Brazzaville, Dieudonné Niangouna est un comédien, auteur et metteur en scène. Rien ne décrit mieux son écriture que le nom de la compagnie Les bruits de la rue. Son oeuvre littéraire se nourrit, en effet, de la rue, reposant sur un langage explosif et dévastateur à l'image de la réalité congolaise.

A ses compatriotes, comme tous les spectateurs qu'il rencontre bien au-delà des frontières congolaises, il propose un théâtre de l'urgence, inspiré d'un pays ravagé par des conflits armés et par les séquelles de la colonisation française. Un théâtre de l'immédiateté dans une société où il faut résister pour survivre quand on est l'auteur.

%

Son théâtre protéiforme qui fait appel à la langue française, plus classique, populaire et poétique, nourri de celle du grand écrivain congolais, Soni LabouTansi. Conscient de la triple nécessité pour la langue théâtrale d'être à la fois écrite, dite et entendue, Dieudonné Niangouna se sert d'images et de formules empruntées à sa langue maternelle et orale, le lari, pour inventer un français enrichi et généreux, une langue vivante pour les vivants.

Avec Les bruits de la rue, il signe les textes et les mises en scène tels que "Nouvelle terre Weré Weré liking", en 2000, "De carré blanc" en 2001, "Intérieur et extérieur" en 2003. Avec "Attitude clando" au Festival d'Avignon en 2007 et en 2009, Dieudonné Niangouna est l'un des quatre auteurs de théâtre d'Afrique présentés en lecture à la comédie française, au vieux colombien. Ses textes sont publiés au Cameroun, en Italie et en France.

Sur le thème " L'aventure c'est l'aventure", ce rendez-vous incontournable de l'été, et toujours 100% gratuit, proposera au public des rencontres, tables rondes, balades littéraires, expositions, lectures à haute voix, ateliers d'écriture et d'arts plastiques, performances, publications inédites, jeux et concours, concerts.

Il s'agira, par ce thème, de s'interroger sur les trajets et trajectoires de la vie ou simplement de travailler la zone avec les livres au bout du monde, à travers les questions suivantes : parter est-ce toujours s'exiler ? Voyager est synonyme de s'évader ? Quitter la place oblige-t-il à aller à la chasse ?