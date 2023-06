Afrique: Sommet pour un Nouveau Pacte Financier Mondial - ' La priorité, c'est de sortir les grands pays émergents du charbon', estime Emmanuel Macron

Interviewé le 23 juin avant la clôture du sommet de Paris, le chef de l'Etat français, Emmanuel macron, a également balayé l'idée d'annuler la dette des pays du Sud, défendant une restructuration avec "des modèles de financement durable".

"La priorité, c'est de sortir les grands pays émergents du charbon", a dit Emmanuel Macron, invité exceptionnel de franceinfo, RFI et France 24, dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il faut sortir les pays émergents du charbon pour "gagner la bataille du climat", a déclaré le président français. "On veut permettre aussi aux pays de se développer de la meilleure manière possible", a-t-il souligné.

Le chef de l'État français, organisateur du sommet pour un nouveau pacte financier, a redit son engagement à mobiliser 2,5 milliards d'euros, avec un groupe de pays riches et de banques de développement, pour aider, par exemple, le Sénégal à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. "On va permettre au Sénégal de développer ses projets gaziers" et un accroissement du renouvelable, a-t-il affirmé, estimant que le gaz est "une énergie de transition". "Ce qui ne va pas, c'est si on dit aux pays émergents : vous avez du gaz, mais vous, vous n'avez pas le droit de l'utiliser alors même qu'en Europe vous avez des pays qui ouvrent des centrales à charbon", a-t-il expliqué, ajoutant que "C'est aberrant".

La dette, "un piège" pour les pays du Sud

"Personne ne peut réussir si on ne gagne pas ce combat conjoint pauvreté-climat", a résumé le président français, vantant également les avancées "très concrètes" du Sommet de Paris, notamment au sujet de la restructuration de la dette de la Zambie. Le 22 juin, les pays créanciers de la Zambie, dont la Chine, se sont mis d'accord pour restructurer une partie de sa dette. Mais le locataire de l'Élysée a balayé l'idée d'annuler la dette des pays du Sud, défendant sa restructuration avec "des modèles de financement durable". "Si vous annulez du jour au lendemain la dette, le jour d'après, bon courage pour aller chercher des gens qui vont vous prêter à nouveau", a lancé Emmanuel Macron.

La dette "si elle dépasse un certain niveau" est "un piège" pour les pays du Sud, a dit le chef de l'Etat français, citant la dette contractée par certains pays d'Afrique auprès de la Chine. Si la dette contractée avec la Chine "dépasse un certain niveau, c'est un piège pour ces pays", insiste le chef de l'État. "On doit avoir un cadre commun qui est plutôt le cadre de l'OCDE, c'est-à-dire qui définit ce qu'est une dette soutenable".