Congo-Kinshasa: CAN CI2023 - Félix Tshisekedi mobilise les Léopards pour la qualification

Premier sportif du pays, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, salue à sa juste valeur la belle opération réussie, dimanche dernier, par les Léopards devant les Panthères du Gabon, battus à domicile sur le score de 0-2, en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'ivoire.

En attendant la dernière journée prévue à domicile au mois de septembre prochain, le Chef de l'Etat a partagé, mardi 20 juin, à la Cité de l'Union Africaine, un verre avec les fauves congolais pour les encourager à plus de vigilance et de travail dans l'optique d'une victoire, qui va d'office valider le ticket de la RDC pour la Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports, le staff technique dirigé par l'entraineur Sébastien Desabre et tous les héros dans l'ombre étaient de la partie.

Le Président Félix Tshisekedi s'est dit fier du travail abattu par le Onze national en terre gabonaise et rassuré que tous les moyens seront disponibilisés pour permettre aux vaillants Léopards de hisser encore plus haut le drapeau national. Détenteur du Prix Marc Vivian Foe avec son club l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba n'a pas échappé à la bienveillante attention du Président de la République, qui l'a félicité et encouragé de vive voix pour ses exploits au niveau du championnat français.

L'ancien sociétaire d'Anderlecht a, à l'occasion, présenté au premier des sportifs du pays son trophée de meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 et lui a remis un maillot de l'OM pour immortaliser son passage sur les hauteurs du Mont-Ngaliema. "Je suis très fier de vous. Vous avez fait un très grand travail en peu de temps. Franchement, félicitations !", a dit Félix Tshisekedi au coach Sébastien Desabre.