Congo-Kinshasa: Haut-Uélé - Caritas Isiro-Niangara apporte sa réponse aux besoins de la population, malgré des moyens insuffisants

*La présence des éleveurs étrangers et armés Mbororo dans la province du Haut-Uélé a créé trois problèmes majeurs à sa population : l'insécurité alimentaire, l'insécurité (criminelle) et les conflits, ainsi qu'un défi sur le secteur de WASH (Eau-Hygiène-Assainissement).

A cela, s'ajoutent la présence de plus de 24.000 déplacés fuyant l'insécurité dans la province voisine de l'Ituri, la présence massive des enfants dans les mines et une extrême pauvreté de la population. Ce tableau sombre est peint par le Coordonnateur de la Caritas-Développement Isiro-Niangara, Mr l'Abbé Emmanuel LANGI, en mission à Kinshasa. Ce dernier s'est appuyé sur des sources officielles. Il était abordé par caritasdev.cd vendredi 16 juin 2023.

Face à ces énormes problèmes qui touchent la population du Haut-Uélé, et fidèle à sa mission, Caritas-Développement Caritas Isiro-Niangara n'est pas restée inactive. Elle poursuit son plaidoyer en direction de différents Partenaires, particulièrement à travers la Caritas Congo Asbl. Elle apporte ainsi sa modeste réponse aux besoins de cette population, malgré des moyens encore insuffisants. Et cela, notamment dans la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des communautés vulnérables ainsi que l'aménagement des sources d'eau.

Les associations féminines agricoles sont parmi les bénéficiaires de l'action de la Caritas-Développement Isiro-Niangara, lesquelles reçoivent une dotation en intrants agricoles en plus d'un accompagnement et de la formation en techniques culturales.

Par ailleurs, Caritas-Développement Isiro-Niangara est aussi active à travers plusieurs autres projets financés particulièrement par la Conférence Episcopale Italienne (CEI). Il s'agit notamment du Projet d'amélioration des conditions d'éducation, financé par la CEI (avec la c onstruction d'un complexe scolaire Saint Paul de Tapili en Territoire de Niangara) ; du projet de construction de 2 sources d'eau potable dans les 3 Doyennés du Diocèse d'Isiro-Niangara ; du Projet de relance des activités agricoles des associations féminines dans le Diocèse d'Isiro-Niangara.

PDL-145T : Centre de santé Ndubala en construction/Terr. Rungu

Dans ce registre, il y a lieu d'ajouter le Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145 T) dans le territoire de Rungu, financé par le Gouvernement congolais, en collaboration avec Caritas Congo Asbl.

Plaidoyer auprès des Partenaires Techniques et Financiers

Au vu de la situation de la population du Haut-Uélé, le Coordonnateur de la Caritas-Développement Isiro-Niangara lance un appel en direction des Partenaires Techniques et Financiers : « Le message qui me tient à coeur et que je voudrais lancer à la Communauté tant nationale qu'internationale ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, y compris le Réseau Caritas (nationale et les Caritas du Nord), est de se pencher sur les problèmes humanitaires que connait la Province du Haut-Uélé, en général et du Diocèse d'Isiro-Niangara en particulier. Nous avons l'impression que les PTF sont plus attirés vers les zones en conflits. Pourtant, même dans les zones calmes, il y a des crises humanitaires plus graves ».

Monsieur l'Abbé Emmanuel Langi a cité l'exemple de la présence des éleveurs Mbororo et ses multiples conséquences. Il a touché également le phénomène des enfants dans les mines : « A cause de la pauvreté, des parents ne savent pas scolariser leurs enfants. Ces derniers préfèrent se réfugier dans les mines à la recherche du pain quotidien au mépris de leurs droits. Ils sont ainsi exposés aux travaux forcés, viols, VIH, exploitation sexuelle, ».

Par ailleurs, le conflit armé en Ituri a actuellement des impacts visibles dans le Haut-Uélé. « Plus de 24.000 déplacés et familles d'accueil sont sans assistance humanitaire. Malheureusement, les efforts d'assistance sont plus focalisés dans l'Ituri, oubliant complétement le Haut-Uélé », plaide le prêtre.

Parlant des difficultés, il évoque le manque de moyens financiers nécessaires pour couvrir les besoins immenses de la population confrontée aux multiples formes de pauvreté ; l'absence de représentation des Agences du système de Nations Unies dans la Province ; celles-ci sont plutôt installées en Ituri, d'où elles peuvent parfois exécuter des projets dans le Haut-Uélé. L'Abbé Emmanuel Langi relève aussi la faible capacité d'autofinancement de sa Structure, par manque des unités de production. Il souhaiterait aussi voir d'autres Caritas soeur dans la Province accompagner les actions de sa Caritas.

Caritas-Développement Isiro-Niangara en bref

La Caritas-Développement Isiro-Niangara, CDIN en sigle, à l'exemple des autres Caritas, est un organe technique du Diocèse d'Isiro-Niangara. Il est appelé à concrétiser, à travers ses interventions sur terrain, les orientations et les directives de l'Evêque diocésain, en rapport avec la promotion du développement socio-économique intégral de la personne humaine, créée à l'image de Dieu, dans les domaines du développement durable, de la santé et de la solidarité et partage. Elle exerce ses activités dans la Province du Haut-Uélé et couvre une partie de la Province de Bas-Uélé.