Afrique: Kabulo Mwana Kabulo séjourne à Abidjan pour le salon du football africain

Le Ministre congolais des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo Mwana Kabulo, séjourne depuis jeudi matin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il va prendre part, du 23 au 24 juin, à la deuxième édition du salon du football africain (SFA), qui est un grand forum d'échanges autour du football du continent, lancé par le groupe Comen Diambars en 2022 à Abidjan.

L'activité se tient à Abidjan en prévision de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN, que la Côte d'Ivoire va accueillir en janvier et février prochain. Il s'inscrit dans un contexte international marqué par l'émergence du sport comme vecteur d'influence, d'attractivité, de rayonnement et de création de richesses.

C'est dans ce sens que Claude-François Kabulo qui tient à redynamiser le sport congolais dans tous les secteurs, va prendre part à ces assises, cadre d'échanges et partages d'expériences, pour le développement et la promotion des sports en général et du football africain en particulier.

Fatshi Cup valorise le football des jeunes

La veille avant son départ, Kabulo mwana Kabulo et le président de l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC), le Brazzavillois Guy Mayolas, ont procédé à la signature de la convention pour l'organisation de la 1ère édition du tournoi Fatshi Cup, qui démarre le 1er juillet prochain, à Kinshasa.

«Le tournoi Fatshi Cup va revaloriser le football des jeunes dans notre pays et dans la sous-région d'Afrique centrale. La revalorisation du football d'âge est l'une des priorités du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Pendant près d'une semaine, nous allons nous régaler avec ce tournoi des jeunes, la pépinière. Car, il faut soigner la base », a-t-il déclaré en marge de cette cérémonie.

Pour Kabulo, il est grand temps que l'Afrique centrale se réveille à l'échelle des jeunes. Six pays de la zone y compris la RDC, vont prendre part à cette première édition. Le Ministre Kabulo a vraiment remercié tous ces pays, qui selon lui, ont démontré que la RDC est terre hospitalière.

RDC-Tchad au programme à l'ouverture

La compétition, le 1er juillet, va démarrer avec le match RDC-Tchad, à 17h00, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette rencontre sera la seule de la journée inaugurale, à laquelle le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi tient à assister.

Le jour suivant, deux matches seront à l'affiche. Le premier rendez-vous opposera les Panthères du Gabon aux Fauves du Bas-Oubangui de la République centrafricaine, à 15h00 ; et ensuite, à 17h00, l'explication entre les Lions Indomptables du Cameroun et les Diables Rouges de la République du Congo. Le tournoi se jouera en élimination directe. En principe, il y aura l'étape des quarts de finale, demi-finales, et enfin, finale, sans oublier le match de classement. Le vainqueur empochera une enveloppe de 50 mille dollars américains, 30 mille dollars pour le deuxième, et 20 mille dollars américains pour le troisième.

A la deuxième édition en 2024, il y aura possibilité de féminiser aussi ce tournoi, autrement dit, de l'organiser dans les deux versions.