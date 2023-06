Madagascar: Environnement - Cinquante-six tortues saisies à Ivato

Le trafic de tortues continue. Une tentative d'exportation a été bloquée par le service des Douanes à l'aéroport international d'Ivato, cette semaine.

Le service des Douanes à l'aéroport international d'Ivato a mis fin à une tentative d'exportation illicite de tortues. Il a saisi cinquante-six tortues, sur le point d'être embarquées, mardi. « Ces espèces de petite taille ont été placées dans des sacoches. Elles ont été découvertes à la sous douane », annonce Rinah Razafindrabe, directeur général de la Gouvernance environnementale auprès du ministère de l'Environnement et du développement durable (MEDD), hier.

C'était au siège du ministère à Nanisana, dans le cadre de la célébration de la Journée des Agents des corps des Eaux et Forêts. Ces « bagages » auraient été enregistrés au nom d'un ressortissant israélien. Il aurait été arrêté. Les enquêtes sont en cours.

Commerces illégaux

Les tortues saisies sont des espèces de pyxis et d'astacoides. Elles proviennent du Sud-Ouest de Madagascar. Elles sont inscrites à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Ces animaux ont été sains et saufs, lors de la saisie. Ils sont placés dans un refuge, grâce au partenariat du MEDD avec l'organisation Alliance pour la survie des tortues (TSA), en attendant leur retour dans la nature. Il ne s'agit pas du premier trafic de tortues, saisi cette année. Une vingtaine ont été saisies au mois de janvier.

La gendarmerie a saisi quarante-trois tortues radiées à Toliara, au mois d'avril. Et cinquante-deux tortues pyxis arachnoïde, à Ilempo Ihosy, dans un taxi-brousse, le même mois. Les trafiquants s'attellent à des commerces illégaux vers l'Asie du Sud-Est, la principale destination des tortues. Les animaux ne vont pas tous directement vers l'Asie. Souvent, ils transitent au niveau de plusieurs pays, avant d'entreprendre un long périple vers l'Asie du Sud-Est. Grâce au partenariat du gouvernement malgache avec les îles soeurs dans la protection de ces espèces menacées, les animaux saisis dans les aéroports de ces îles ont été rapatriés à Madagascar.

Les agents forestiers en sous-effectif

Madagascar ne dispose que de trois cent trente-huit agents forestiers, pour gérer 9 millions d'hectares de forêts. C'est très peu, face aux besoins. Le défrichement, la déforestation à l'intérieur des forêts protégées ou non, se poursuivent. Marie-Orléa Vina, ministre de l'Environnement et du développement durable note que la collaboration avec la communauté villageoise, en vue du transfert de la gestion des forêts à la communauté, contribue dans la lutte contre la déforestation et le défrichement.