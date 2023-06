Tunisie: Paris sportifs - Wahbi Khazri sanctionné par la LFP !

Le milieu de terrain tunisien de Montpellier, Wahbi Khazri, vient d'être sanctionné par la LFP pour avoir parié sur des matches.

Les championnats de France professionnels sont actuellement à l'arrêt, mais cela n'a pas empêché la commission de la Ligue de publier son rapport disciplinaire de la semaine. Et les personnes concernées par ce communiqué « les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n'ont pas respecté, au titre de la saison 2021/2022, l'interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport et les Règlements de la FFF et de la LFP ».

La liste est longue et le nom le plus connu qui y figure est celui de Wahbi Khazri, le joueur de Montpellier Hérault. Pour avoir enfreint le règlement, l'international tunisien s'est vu infliger une amende de 3000 euros. Ce n'est rien par rapport au salaire qu'il perçoit, mais en cas de récidive il risque de le payer très cher, précise football365.

A noter que la punition la plus lourde a été infligée à Mathis Ansar, le joueur du Chamois Niortais. Il a été suspendu pour trois matches fermes, plus trois autres avec sursis et amende de 500 euros. Son délit exact n'a pas été divulgué