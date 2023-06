Afrique de l'Ouest: Joseph Wollacott - Le gardien de but ghanéen rejoint le club écossais de Hibernian FC

Le gardien de but des Black Stars, Joseph « Jojo » Wollacott, a finalisé son transfert vers la Premier League écossaise pour un montant non divulgué.

Le gardien rejoint les Hibs en provenance de Charlton Athletic, club de Ligue 1 anglaise, après avoir signé un contrat de trois ans. Tout juste de retour d'une trêve internationale les Black Stars, Jojo a rejoint l'entraîneur des gardiens Stuart Garden et ses coéquipiers pour se préparer à la saison à venir.

Wollacott a récemment évolué dans les troisième et quatrième niveaux du football anglais pour Swindon Town lors de la saison 2021-22 et pour Charlton lors de la saison 2022-23.

Il a fait 20 apparitions pour Charlton la saison dernière, mais une blessure l'a empêché de représenter le Ghana à la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Lee Johnson, directeur du Hibernian FC, a commenté : « Nous sommes ravis de faire venir Jojo au club et j'ai hâte de travailler à nouveau avec lui. C'est un joueur que je connais depuis longtemps et je suis heureux de voir qu'il commence à réaliser son potentiel. Il compte désormais plus de 100 matches à son actif et a joué sur la scène internationale avec le Ghana. C'est un gardien athlétique, courageux et confiant, et avec les grandes compétitions qui s'annoncent, il est important que nous soyons forts dans le domaine des gardiens de but. »

Le gardien de 26 ans compte 11 sélections avec les Black Stars.