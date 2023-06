Madagascar: Musique rap - Saboodak dévoile son 3e album « Saboteky »

Saboodak, rappeur talentueux originaire de Toamasina, frappe fort avec la sortie de son troisième album intitulé « Saboteky ». Composé de 17 titres, cette production est le fruit d'une collaboration entre Saboodak et divers rappeurs, tant anciens que nouveaux.

Composé de dix-sept titres, le 3e abum de Saboodak est le fruit d'une collaboration avec divers rappeurs, tant anciens que nouveaux. Saboteky aborde des thèmes notamment l'amour et l'encouragement. Cet album est disponible sur clé USB. « Les tamataviens me surnomment le Jésus du rap, car je promeus à nouveau ce genre musical auprès de tous, à travers mes chansons comme Tsaboraha et King Kong. C'est d'ailleurs pour cette raison que Label Makua m'a choisi parmi eux » confie le célèbre rappeur, Saboodak.

Fierté

Dans cet album, on retrouve des collaborations avec des artistes professionnels tels que Joyce Mena Makua, RimKa, Kakanjila, Lous-Fah, et bien d'autres encore. Cette diversité musicale démontre la volonté de Saboodak de repousser les limites et de créer des ponts entre différents univers artistiques. Avec la sortie de « Saboteky », Saboodak devient une véritable fierté pour la ville de Toamasina dans le monde de la musique. Son engagement à promouvoir le rap malgache lui permet de se démarquer et de devenir un ambassadeur de la scène rap de Madagascar.

Son troisième album est une preuve tangible de son évolution artistique et de sa contribution à l'enrichissement de la scène musicale malgache. Ce jeune rappeur a su créer une oeuvre puissante et engagée, qui séduira tant les amateurs de rap. « Ne manquez pas l'occasion de découvrir cet album exceptionnel qui témoigne du talent indéniable de Saboodak et de son influence grandissante sur la scène musicale de Tamatave » confirme le manager de Shyn et Denise, Randriamanantena Tanjonandrianina.