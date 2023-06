Madagascar: Ambatondrazaka - Une unité ODOF de transformation de tomates installée

La mise en oeuvre du projet ODOF (One district one factory ou un district une usine) du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) s'est poursuivie hier à Ambatondrazaka.

Dans le cadre du développement de la mise en place des pépinières industrielles, ce district va bénéficier d'une unité de traitement et de transformation des tomates. Les machines et équipements destinés à l'implantation de cette unité ont été remis hier à la population locale, par le ministre Edgard Razafindravahy, en présence des élus (maires et députés) ainsi que des différentes autorités de la région.

Il s'agit d'une petite usine, capable de traiter jusqu'à une tonne de tomates par heure. L'objectif est de ne pas gaspiller ce produit unique et abondant à Ambatondrazaka et de permettre aux agriculteurs de le vendre sur le marché. La remise de cette machine et ses équipements a été vivement saluée par la population. Les députés présents n'ont pas manqué d'adresser leurs remerciements à l'équipe du MICC sinon au gouvernement tout entier : « Notre demande a maintenant été exaucée. C'est ce qu'on appelle un gouvernement à l'écoute du peuple », ont-ils déclaré. Cette demande, ils l'avaient formulée depuis 2019, mais c'est maintenant que la réponse leur est parvenue.

Appel à projet

%

S'adressant à la population locale, le ministre Razafindravahy a répondu : « Le plan élaboré par le Président a été réalisé ici dans le district d'Ambatondrazaka. Le septième Velirano est la promotion de la filière ». Comme dans les autres districts qui ont bénéficié d'unité industrielle de ce genre, un appel à projet a déjà été lancé en vue de trouver un entrepreneur dont la mission portera sur la gestion de l'usine.

Un jeune étudiant, Hasina, qui était parmi ceux qui ont souscrit à cet appel, a été l'heureux élu. C'est un technicien qui a planifié un projet de transformation de tomates. Edgard Razafindravahy n'a eu ainsi aucun problème à trouver la personne recherchée pour gérer cette unité, et n'a pas hésité à solliciter le technicien pour discuter de la mise en oeuvre du projet.