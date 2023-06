Madagascar: Orange Pro League - Ajesaia défie Fosa, vainqueur à l'aller

Les demi-finales retour de l'OPL auront lieu ce weekend. Fosa Juniors FC accueillera Ajesaia à Mahajanga dimanche, tandis que Cosfa recevra l'AS Fanalamanga, samedi à Mahitsy.

Retour décisif. Les demi-finales retour de la quatrième édition de l'Orage pro League seront décisives ce weekend. Fosa Juniors FC recevra l'Ajesaia, ce dimanche 25 juin, au stade Rabemananjara à Mahajanga, tandis que le Cosfa accueillera l'AS Fanalamanga, samedi à Mahitsy. Au match aller, il y a deux semaines, Ajesaia s'est incliné devant Fosa Juniors FC sur le score de 1 à 3 au By-pass.

« Nous sommes prêts. Nous avons un avantage après la victoire du match aller, de plus nous abritons le match retour... Mais la bataille n'est pas encore gagnée. De toute manière, l'Ajesaia se montre prêt à se rebeller. Les joueurs sont tous en pleine forme. Le résultat du match aller ne doit pas nous monter à la tête, nous allons encore nous battre pour assurer la qualification en finale», confie Franck Rajaonarisamba, coach du Fosa Juniors FC.

Le club a vécu une saison pénible l'an passé après une élimination amère à la suite de la séance de tirs au but en quart de final retour face à Dato FC. Cette fois, la chance est plutôt du côté du club hôte après sa victoire à l'aller. De son côté, le club vice-champion de la précédente saison, Ajesia, ne baisse pas les bras. L'équipe est déjà sur place depuis mardi pour acclimatation.

Match ouvert

«Nous sommes prêts à rebondir. Nous ne changerons pas de stratégie de jeu. Nous essayons d'imposer notre jeu habituel. Nous ferons tout pour ne pas encaisser de but et déstabiliser l'adversaire, et surtout il ne faut pas le laisser créer des occasions», souligne Seth Ramiandrasoa, entraîneur du club d'Antaninkatsaka. L'équipe sera amputée de l'une de ses pièces maitresses, Patrick, qui a été expulsé lors du match aller.

Fosa a intérêt à assurer la victoire ce dimanche, pour rééditer l'exploit de 2019. Cette année durant laquelle le club majungais a signé un doublé en décrochant le titre de l'OPL et la Coupe de Madagascar. Le club a également, dans son palmarès, la Coupe nationale en 2017. Ajesaia, finaliste de la précédente édition, tentera le tout pour le tout durant le match retour afin de valider le ticket pour la finale. L'autre demi-finale retour reste encore ouverte après le score nul et vierge à l'aller. À domicile, AS Fanalamanga et Cosfa se sont neutralisés au stade Barikadimy à Toamasina. Leur match retour aura lieu ce samedi à Mahitsy.