Afrique: Boule lyonnaise et Raffa - Championnats d'Afrique - Maurice à l'honneur avec 5 médailles

Pour sa première participation aux championnats d'Afrique de boute lyonnaise et Raffa, qui se sont déroulés du 16 au 22 juin, Maurice a fait fort. En effet, nos représentants en Tunisie, en l'occurrence Pamela Wong, Jean Michel Pourroy et Jadoo Vijayrasing ont récolté cinq médailles, soit deux d'argent et trois de bronze.

« Bravo vous avez fait l'honneur à nous boulistes et Maurice. Gagner cinq médailles, trois de bronze et deux d'argent, c'est formidable. Vive la Fédération de boules de Maurice (FBM) » a dit Radhakrishansingh Rajkoomar en apprenant les résultats des Mauriciens mercredi. Le président de la FBM a ajouté que les Mauriciens, de par leurs résultats, ont obtenu leur qualification pour les mondiaux de boule lyonnnaise et Raffa qui se dérouleront à Lyon en octobre 2024.

Prenant part pour la première fois à une compétition de Raffa Vollo (sport pratiqué en équipe avec des boules en matière synthétique, généralement sur de la moquette ou de la terre battue), Pamela Wong s'est octroyé la médaille d'argent dans cette discipline. Pour rappel, la bouliste s'est illustrée ces dernières semaines en remportant les championnats nationaux en doublettes (avec Francesse Cangy Teycheney) et aux championnats de Maurice en triplettes (avec Francesse Cangy Techeney et Joëlle Buckland).

Chez les garçons, Jean Michel Pourroy a remporté une médaille d'argent au tir de précision en boule lyonnaise ainsi que trois médailles de bronze: la première au tir de précision en Raffa Vollo, la deuxième en tête-à-tête lyonnaise et la dernière en doublette lyonnaise avec Jadoo Vijayrasing (Ndlr : les deux joueurs ont déjà joué ensemble aux mondiaux en sports-boules en novembre 2022 en Turquie). A noter que Jean Michel Pourroy - de mère mauricienne et de père français - a néanmoins la nationalité mauricienne. Ce joueur a déjà gagné plusieurs titres en boule lyonnaise et en Raffa Vollo en France et sur le plan international. Cela dit, avec ses deux autres compatriotes, il a contribué à rendre fiers Maurice et les boulistes mauriciens.

Résultats encourageants pour l'avenir de la FBM

Pour la FMB, ces résultats sont très encourageants dans la mesure où l'instance locale des boules vient d'accueillir du 14 au 18 juin une délégation de la Fédération Internationale des Boules pour un stage de formation de trois jours La FBM envisage de promouvoir la boule lyonnaise à Mauriceet est en pourparlers avec le Ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des loisirs pour un terrain à Rivière-des-Anguiiles. Et ce, afin de pratiquer la boule lyonnaise qui a des spécificités propres à elle, différentes de la pétanque.

Pays participants

La compétition a eu lieu du 16 au 22 juin 2023 aux espaces du parc Essâada à La Marsa, dans la banlieue nord de Tunis. Les pays qui ont pris part aux championnats d'Afrique de boule lyonnaise et Raffa sont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Île Maurice, la Libye, le Kenya, Djibouti, le Nigéria, le Lesotho.