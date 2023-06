Ile Maurice: Entrepreneuriat - Les participantes de la foire s'inquiètent de la démolition prochaine du bâtiment Emmanuel Anquetil

Comme chaque troisième mercredi du mois, la National Women Entrepreneurs Cooperative Federation organise des foires pour ses membres. Le mercredi 21 juin, c'était à l'Emmanuel Anquetil Building et la fédération en a profité pour célébrer son 16e anniversaire.

Bindya Mahadew, présidente de la Mauritius Women Entrepreneur Cooperative Federation Ltd, soutient que «ces foires favorisent l'autonomisation des femmes car souvent, celles qui viennent de démarrer leur business, ne savent pas comment s'y prendre. Nous les encadrons à travers l'organisation de foires et la tenue de formations, entre autres facilités». Ce faisant, les participantes ont de la visibilité, et peuvent avoir des clients et d'éventuelles commandes.

Mercredi, 48 sociétés coopératives, soit une soixantaine de personnes, ont participé à cette foire qui dure trois jours. Plantes, pâtisseries, achards, sacs réutilisables, pots de miel, friandises comme des fruits cristallisés faits maison et décorations réalisées manuellement sont au rendez-vous. Ceux qui travaillent dans la capitale profitent de ces produits locaux, ainsi que ceux qui y font du shopping ou des démarches administratives.

Par rapport à la démolition du bâtiment Emmanuel Anquetil, qui devrait être remplacé par une mini-forêt, il n'y a pas que les fonctionnaires et les visiteurs qui ne se voient pas déménager ; les femmes entrepreneures ne se voient pas non plus aller commercer ailleurs.

Car elles profitent de cette foire pour se faire davantage connaître, surtout si elles vendent un nouveau produit, et pour avoir de nouveaux clients. «Je participe à cette foire tous les mois. Je vends des pâtisseries végétariennes et non végétariennes. Les clients me connaissent bien. La vente est normalement bonne durant les trois jours.

À cet endroit, nous captons davantage de clients», souligne Paola St Mart, entrepreneure en pâtisserie. «Si le bâtiment est démoli, nous serons dans la peine. Nous attirons surtout les Mauriciens qui travaillent à proximité. Il est vrai que la vente est inférieure à celle d'avant le Covid-19, mais j'arrive à m'en sortir. Je joue sur les prix pour attirer les clients.» Elle souhaite que le gouvernement offre plus de soutien aux entrepreneures, surtout en termes de visibilité. Comme elle est veuve, elle se fie à ces ventes pour vivre.

Quant à Reshma Ramdass, elle vend des achards et des fruits cristallisés. «La vente est assez bonne pour l'instant (NdlR, mercredi matin). J'aime beaucoup venir travailler ici tous les mois. Il y a beaucoup de clients. Nous arrivons à couvrir nos frais, notamment par rapport à l'emplacement et au transport. L'organisation de cette foire à cet endroit est une bonne initiative.» Néanmoins, l'annonce budgétaire que ce bâtiment sera démoli la fait un peu angoisser.