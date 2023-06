Ile Maurice: Emploi fictif - Yogida Sawmynaden confronté à deux accusations

Il a été convoqué au CCID pour compléter son interrogatoire ce vendredi 23 juin. Yogida Sawmynaden a été informé qu'il fait face à deux charges retenues par le directeur des poursuites publiques, à savoir, forgery of private writing ainsi que making use of a forged private writing. Il a réfuté les allégations.

L'ancien ministre du Commerce était accompagné de ses avocats, Mes Raouf Gulbul et Mahmad Aleem Bocus. Après son interrogatoire, il a été autorisé à partir et aucune charge provisoire n'a été retenue contre lui. L'enquête a été bouclée et le dossier sera envoyé au bureau du DPP pour une décision.