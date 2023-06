Ile Maurice: La Clinique du Nord se dote d'un IRM fonctionnant à l'intelligence artificielle

Il y a toujours du nouveau à la Clinique du Nord de Baiedu-Tombeau. En sus de s'être porté acquéreur d'un CT scanner en 3D de la marque néerlandaise Philips, pour pallier les éventuelles pannes des deux autres scanners existants et qui sont de fabrication japonaise, le Dr Mukhesh Sooknundun, directeur de la clinique, a acheté un appareil d'imagerie à résonance magnétique (IRM) révolutionnaire, le MR 5300 de la marque Philips, représentée à Maurice par la firme Ducray-Lenoir.

On le qualifie de révolutionnaire car il intègre des technologies fonctionnant à l'intelligence artificielle. De plus, il est équipé d'un aimant particulier, qui ne nécessite que peu d'hélium liquide pour refroidir et créer un champ magnétique. Ce MR 5300 de Philips est le premier du genre en Afrique subsaharienne, a révélé Amélia Vorster, Clinical Application Specialist pour les IRM chez Philips en Afrique du Sud. Cette dernière a passé une dizaine de jours à Maurice, la semaine dernière, pour vérifier l'installation de ce nouvel appareil d'IRM, et pour former le technicien et le radiologue de la clinique à son maniement. Voyons de plus près les avantages de ce MR 5300.

Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que les médecins font appel au CT Scan lorsqu'ils soupçonnent une fracture ou une fêlure au niveau de l'ossature. Par contre, on lui préfère l'IRM en cas de soupçons de pathologie des tissus mous que sont les muscles, artères, veines, disques, ligaments et cerveau.

Il y a une énorme différence entre l'appareil d'IRM conventionnel et le MR 5300. L'IRM conventionnel nécessite une importante quantité d'hélium liquide, soit près de 1 500 litres, pour refroidir l'aimant de l'appareil et créer un champ magnétique capable d'identifier les atomes d'hydrogène présents dans les tissus et fluides corporels, pendant que les ondes radio à haute fréquence produisent des images de haute résolution.

De ce fait, les centres de soins proposant l'IRM conventionnel sont contraints d'aménager une sortie pour l'hélium liquide au cas où il y aurait une fuite, ce qui est dangereux pour le malade. Le MR 5300 est venu simplifier les choses car son aimant BlueSeal, qui est une exclusivité du fabricant Philips, ne nécessite que peu d'hélium liquide, soit seulement sept litres et ceux-ci sont scellés dans l'appareil, de sorte qu'il n'y a aucun risque d'échappement pour ce produit refroidissant.

De plus, le diamètre du tunnel du MR 5300 est beaucoup plus large que celui de l'IRM conventionnel, soit 70 cm contre 60 cm. De ce fait, le tunnel du MR 5300 peut accommoder plus facilement les personnes de forte corpulence et même celles qui souffrent de claustrophobie. Celles-ci devraient éprouver moins la sensation d'enfermement.

Pour éliminer les bruits de cognements abrutissants qui sont propres à l'examen, le MR 5300 s'accompagne d'écouteurs et le patient peut demander d'écouter le style de musique de son choix. Le lit sur lequel le malade va s'allonger est plus confortable que celui d'un IRM conventionnel et les pièces placées sur les différentes parties du corps à examiner sont plus légères de ce fait, moins oppressantes.

Comme l'appareil intègre des technologies s'appuyant sur l'intelligence artificielle, les tâches cliniques et opérationnelles complexes sont automatisées, réduisant l'intervention humaine à son minimum. Le technicien n'a qu'à suivre les instructions du médecin et programmer l'appareil sur l'écran vital fixé à l'ouverture du tunnel. Par conséquent, le patient est préparé en moins d'une minute et l'examen démarre avec un simple clic. La durée de l'examen est également réduite avec le MR 5300. En effet, un examen de routine dure cinq minutes et dans un cas plus compliqué, il peut durer 30 minutes, mais pas au-delà, alors qu'avec un IRM classique, la durée de l'examen est en moyenne de 40 minutes.

Sans compter que les antennes Breeze du MR 5300 sont extrêmement légères et fournissent des images de haute précision. Le patient obtient ses résultats le jour même de l'examen. Amélia Vorster explique que le MR 5300 est connecté au système informatique de la maison mère de Philips aux Pays-Bas, et au moindre pépin, le fabricant est immédiatement notifié et peut donner des instructions pour y remédier.

Pour cette «petite merveille», le Dr Sooknundun a dépensé Rs 70 millions. «C'est conséquent, certes, mais il nous fallait penser à la sécurité des patients. De plus, nous ne voulions pas les faire attendre trois jours avant de leur soumettre les résultats», indique le directeur de la Clinique du Nord. Un examen au MR 5300 est facturé à Rs 8 995 à la Clinique du Nord, soit moins que le prix d'un IRM classique, malgré le lourd investissement consenti et la technologie s'appuyant sur l'intelligence artificielle unique pour l'instant sur l'île, de même que pour l'obtention d'un rapport d'examen le même jour.

Appelé à dire s'il compte investir dans un scanner tomographie à émissions de positions (TEP-Scan), examen d'imagerie médicale qui est utilisé en particulier pour diagnostiquer le cancer ou pour faire le suivi de cette maladie, le Dr Sooknundun y est favorable, à condition de trouver les compétences locales pour l'interprétation des images. «Il faut que l'interprétation des images soit fiable. Si je trouve l'expertise locale, je ferai venir un TEP-Scan.»