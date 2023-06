Madagascar: Kenpo et MMA - Championnat de Mada - Triplé de la ligue d'Itasy et de Vakinankaratra

La sixième édition du Championnat de Madagascar de full kenpo et de Mixed Martial Arts (MMA) s'est bien déroulée hier au PK 00 Antanimena.

Le Cercle des Cheminots PK 00 à Antanimena était en effervescence hier lors de la sixième édition du Championnat de Madagascar de full kenpo et de mixed martial arts (MMA). 114 combattants issus des cinq ligues, notamment la ligue d'Analamanga, d'Itasy, de Vakinankaratra, d'Atsinanana et de Haute Matsiatra, étaient réunis dans différentes catégories.

« La compétition s'est bien déroulée. Les gens sont intéressés et apprécient, car les tournois sont rares. Cependant, nous essaierons d'organiser plus de compétitions en raison de l'enthousiasme des combattants », a déclaré Parfait Rakotonindriana, fondateur du full kenpo et du MMA à Madagascar. Hier, d'importants combats ont été livrés par des poids lourds. Les combattants se sont affrontés en MMA avec ou sans frappe au sol, dans les catégories juniors et seniors. En full kenpo, il s'agissait de combats toutes catégories confondues, et les enfants n'étaient pas en reste avec le « kenpo kids ». La nouvelle règle « contendor » a été appliquée, mais les combattants étaient encore hésitants et craintifs.

Les combats se déroulaient en deux rounds de 5 minutes. Outre les clubs d'Analamanga, les ligues ont également brillé lors de cette compétition nationale. Parmi les résultats obtenus, Ambatolampy et Itasy ont remporté chacune trois médailles d'or. « Le niveau des combattants est satisfaisant. Les participants sont de plus en plus jeunes », a-t-il ajouté. Après ce sommet national, les amateurs de combat libre se retrouveront en septembre lors du tournoi international de l'océan Indien. « Il s'agit d'une compétition organisée à Madagascar avec la participation de l'île Maurice et La Réunion. Nous sommes ouverts à la participation d'autres pays. En effet, les dates du championnat du monde de GAMMA et de kenpo sont encore attendues », a déclaré l'ancien champion du monde de boxe savate française.

Résultats :

Kempo kids: Miaro (Itasy)

Full kempo : Luc (Ambatolampy), Noeline (Ambatolampy), Miantso (Itasy)

Striking MMA : (-61kg): Zidane (Ambatolampy)

MMA Gamma(-51kg) : Rado (CSLA), Nirinasoa (Itasy).