Madagascar: Région Itasy - Promotion de l'entrepreneuriat artisanal parmi les jeunes

La petite ville d'Amboalefoka à Miarinarivo a été récemment le théâtre d'une célébration vibrante de l'artisanat local, de l'environnement et de la jeunesse.

105 jeunes scouts, porteurs de projets, ont été forméspour accompagner les communautés à la protection de l'environnement et à l'appréciation des produits artisanaux de la région Itasy. La formation a été organisée par Tily eto Madagascar, en partenariat avec le ministère de l'Artisanat et des Métiers et les autorités locales de la région Itasy. Ces scouts, entrepreneurs en herbe, ont eu l'opportunité de présenter et peaufiner leurs travaux lors des deux jours de formation. Ils ont ainsi pu démontrer leur créativité et leur savoir-faire artisanal dans divers domaines, à travers des créations uniques qui reflètent l'authenticité et la richesse culturelle de l'Itasy.

La formation a pu mettre en lumière l'impact social de l'éducation scoute en promouvant l'entrepreneuriat artisanal, tout en favorisant l'autonomisation économique des jeunes, la réduction de la pauvreté et le renforcement des partenariats entre les différentes parties prenantes du secteur. « Grâce à ce tremplin, l'artisanat local a été mis en valeur et les jeunes entrepreneurs ont pu élargir leurs horizons », selon les explications.