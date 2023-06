Madagascar: Emploi - 900 mères célibataires à former

Une formation sera prodiguée aux jeunes mères célibataires des quartiers défavorisés pour leur insertion professionnelle. Dans un premier temps, trois arrondissements de la Capitale en seront les bénéficiaires mais la mise à l'échelle nationale se fera au fur et à mesure.

Du concret

900 jeunes mères célibataires issues des Ier , IIIe et IVe arrondissements de la Capitale bénéficieront d'une formation professionnelle en cuisine, coupe et couture, restauration villageoise et service de nettoyage grâce au projet « Sandratra ». C'est le fruit d'une collaboration entre « Aide et Action », le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) et la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), financé par l'Agence Française de Développement (AFD) qui s'est traduite par la signature d'une convention de partenariat, hier. Le projet a pour but de contribuer à l'insertion socio-économique et citoyenne de jeunes mères célibataires déscolarisées de 15 à 29 ans habitant dans les quartiers défavorisés afin qu'elles puissent devenir autonomes et subvenir à leurs besoins.

Suivi

Après cette formation, les bénéficiaires jouissent encore d'un accompagnement et d'un suivi de la concrétisation de leur projet. Des services adaptés leur seront également proposés comme les services de mentorat et de suivi de leur projet d'insertion, un accompagnement psychosocial, des activités de sensibilisation, notamment vis-à-vis des jeunes hommes sur la parentalité précoce, l'éducation à la sexualité et une responsabilité partagée au sein du foyer. Il y a également des campagnes de valorisation de l'image des jeunes filles mères.

A Madagascar, un grand nombre de jeunes filles deviennent mères à un très jeune âge. Fréquemment stigmatisées et rejetées par la société en raison de leur faible niveau d'instruction, elles se retrouvent souvent démunies, sans soutien psychologique ni financier. Selon l'enquête par grappes à indicateurs multiples en 2018, 32% des filles de 15 à 19 ans ont au moins un enfant.