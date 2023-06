Madagascar: Fête de la musique - Antsiranana dans l'euphorie

La dernière fois où ce lieu a accueilli une telle foule, c'était lors de la campagne électorale du candidat Andry Nirina Rajoelina lors de la course à la présidentielle de 2018.

Mercredi 21 juin 2023 dernier, lors de la Fête de la musique, la population d'Antsiranana était dans son élément !

Dès 18 heures, les adolescents se regroupent petit à petit devant les planches installées par les forces de l'ordre à la veille du jour J. En attendant les artistes, les adultes et les universitaires remplissent les bancs, et les stands vendant des boissons ainsi que des amuse-gueules, pendant que les nubiles, entre 14 et 21 ans, se sont assises près du grand rond-point pour ne pas perdre des yeux le déroulement des actions qui vont venir.

Une fois l' essai technique fini, les petits discours d'introduction de l'animateur, le Dj Mourchidy, ont chauffé le public. Ça y est, la fête a commencé. Après une heure et demie, des artistes comme Ngiah Paps olo fohy, Dr Love et autres artistes locaux montent sur la scène. Les flashs des téléphones clignotent à tour de rôle pour immortaliser le moment. Ensuite, vers 21h15, une grosse pointure est appelée à réaliser un show : Basta Lion. Les mains en l'air, les fans crient... Le raggaman prend le micro, chante et domine l'estrade. Ça dansait dans tous les sens !

Par ailleurs, les forces de l'ordre ont bien entouré le périmètre. Deux jeunes hommes ivres ont été arrêtés car ils ont tenté de gâcher la soirée. Cette intervention musclée a été, bien évidemment, saluée par la population. « Ils ont fait leur devoir, nous voulons la fête, la bagarre n'a pas sa place ici. Donc, personnellement, je félicite les policiers...», Marielle, une jeune femme, témoin de l'arrestation, est soulagée.

%

En effet, cette festivité est, en quelque sorte, l'initiative des intendants. D'ailleurs, le gouverneur et le préfet de la ville d'Antsiranana l'ont annoncé sur les ondes et chaînes télévisées. Il faut le dire, la réalisation a été couronnée de succès. Les autorités, cette fois-ci, marquent un point ! En vérité, la fête de la musique n'est que le début. Cette semaine sera consacrée à la préparation de la célébration du 26 juin, la date marquante dans l'histoire du pays. Dans ce cas, il est impératif d'éblouir le visage d'Antsiranana, pleine de rides causées par la pandémie.

Sans vouloir exagérer, la Fête de la musique, organisée dans la ville du Pain de sucre, a été sans précédent. « Trois ans... oui trois années de mise en veille sans un grand événement comme celui-ci. On dirait, que durant tout ce temps, la population toute entière était emprisonnée. Alors, ça ne m'étonne pas s'il y a tant de monde. En plus, les organisateurs ont choisi des artistes très talentueux. Alors, les jeunes y viennent pour soutenir leurs idoles», a insisté Ben Aly Jaomamy, un journaliste local.