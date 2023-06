Madagascar: Portrait de Gervais Ratovoson Rasolonjatovo - Gouverneur du District 417, Lions Club International

Le mandat 2022-2023 de Gervais Ratovoson Rasolonjatovo, gouverneur du district 417 touche à sa fin. Un mandat qui lui a permis de donner beaucoup plus que les cinq causes majeures défendues par le Lions International !

Médecin généraliste de profession, gouverneur du district 417 et Lion Compagnon de Melvin Jones Progressif (Lion CMJp), Gervais Ratovoson Rasolonjatovo a prononcé son discours d'acceptation lors du 4ème congrès du district 417 à Antananarivo le 7 mai 2022. Marié, père de deux enfants et membre du Lions club de Sambava, le gouverneur a pris sa fonction le 1er juillet 2022 pour un mandat annuel.

Sortant de la Faculté de médecine d'Antananarivo, il est aussi spécialisé en santé publique de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique, il était aussi un ancien Health Officer de l'UNICEF. Depuis 2016, il exerce en tant que médecin de profession libérale au cabinet médical de Sambava.

Les cinq causes majeures du Lions Club International constitueront les programmes prioritaires en termes de service : la vue, l'environnement, le diabète, le cancer infantile et la faim. En plus de ces cinq causes mondiales propres à tous les Lions Club dans le monde, il y a également la création de clubs spécialisés pour diversifier les actions sociales pour ceux qui en ont besoin. Ce mandat ne diffère en aucun cas de ceux de ses prédécesseurs, mais c'est surtout l'approche contextuelle qui le rend différent.

%

Particularités

Le district 417 représente les pays suivants : Madagascar, l'île Maurice, Mayotte, Djibouti et la Réunion. Il se compose de 74 clubs Lions soit un effectif de 1 623 membres. Parmi ces réalisations durant son mandat, on peut citer la création de trois nouveaux clubs Lions : Lions Club Saint-Denis Coeur Métisse à la Réunion qui est spécialisé dans le traitement du diabète. Le Lions Club de Bon Accueil Lallmatie à l'île Maurice, spécialisé dans la culture et le Lions Toamasina des Pangalanes qui est spécialisé en Santé animale et environnementale.

Ce mandat a également été marqué par une attention accrue portée aux jeunes, avec une augmentation de 6% de leur effectif, soit l'ajout de 108 nouveaux membres actifs. Ayant déjà occupé le poste de « conseiller Léo » durant son parcours lionistique, le gouverneur a donné ses lettresde noblesse à la jeunesse Léo afin de leur permettre d'apporter des idées innovantes. « Quand il y a moins de personnes, cela signifie aussi qu'il y a moins de cerveaux pour travailler sur un sujet et moins de chances de terminer un projet. Plus on a de collaborateurs, plus on peut abattre des projets colossaux », a-t-il souligné. La devise de ce mandat peut être résumée par Forte Amitié - Solidarité - Épanouissement.

Pour l'histoire, une forte amitié engendre la solidarité, la tolérance, la camaraderie, l'entraide, l'unité et la cohésion. La solidarité qu'il y a entre les membres se reflète dans les actions réalisées pour la communauté. Comme l'épanouissement est mis en avant dans tout ce qui est entrepris, les membres partagent avec amour, sans compter le temps ni ménager leurs efforts.

Actions

Parmi les actions phares qui ont marqué ce mandat, on peut noter le « K'RAVENAL » ou « Caravane du Sud » qui consiste à distribuer des vivres dans le Sud de Madagascar avec la participation des clubs et donateurs de La Réunion et de l'île Maurice.

« Nous avons pu toucher 1 360 familles dans 4 localités différentes du Sud de Madagascar grâce à cette caravane. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes de bonne volonté qui ont participé à cette mission humanitaire à fort impact pour le district, qu'elles soient sur place ou qu'elles viennent de nos îles soeurs. Nos remerciements vont également à la Banque Alimentaire, coordinatrice de cette action. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous les Lions et Leos qui, dans chacune des villes traversées par la K'ravenal, nous ont accueillis avec enthousiasme et ont facilité notre séjour, de Fianarantsoa à Manakara », a-t-il indiqué.

Il y a aussi la « LOCELAVI » (l'eau c'est la vie), un projet d'installation de 70 puits au bénéfice des zones les plus arides, et en manque d'approvisionnement en eau potable. Le gouverneur a également répondu aux urgences telles que la famine, les cyclones et autres catastrophes naturelles, sans négliger la pandémie à laquelle le monde est actuellement confronté.