Madagascar: Création de la région Ambatosoa - « Des avantages sont à attendre » selon Erick Besoa

Événement inédit au Palais de verre Anosy ! Une semaine après les députés, les élus de la Chambre haute se sont réjouis, hier, après avoir adopté, à l'unanimité, le projet de loi modifiant l'annexe n° 01 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014, modifiée et complétée par la loi n° 2021-012 du 24 juin 2021 et par la loi n° 2018- 011 du 11 Juillet 2018, relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. La 24è Région, Ambatosoa, comprend 2 districts et 36 communes. Située dans la Province de Toamasina, la région se compose du district de Maroantsetra et du district de Mananara Nord.

Le vice-président du Sénat pour la partie Nord de l'île, Erick Besoa, se sent reconnaissant envers le président Andry Rajoelina par rapport à sa décision de créer la région Ambatosoa, 30 ans après sa suppression. De prime abord, le sénateur a indiqué qu' «avec la création de cette région d'Ambatosoa, la population des districts de Mananara Nord et de Maroantsetra n'est plus obligée de se rendre dans un autre district pour régler son dossier administratif. Cela va alléger la dépense de la population ». D'autres avantages sont aussi à attendre de la création de cette nouvelle région. « Les deux districts pourront bénéficier des différentes redevances sur l'exportation des produits de rente comme le girofle, la vanille, le café ou encore le secteur de la pêche et même le tourisme », a poursuivi Erick Besoa.