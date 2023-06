Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Fortes mobilisations pour sauver les moins de cinq ans

En reconnaissance de ses efforts dans la lutte contre la malnutrition, le président de la BAD, Dr Akinwumi Adesina, a été désigné parmi 22 dirigeants mondiaux pour mener cette lutte à un moment critique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Cette nomination renforce l'engagement du président de la BAD, l'institution qui a récemment mobilisé 72 milliards de dollars auprès de partenaires internationaux lors du Sommet de Dakar 2 sur la sécurité alimentaire et la résilience.En outre, la BAD s'engage également à investir 10 milliards de dollars dans le secteur alimentaire et agricole en Afrique au cours des cinq prochaines années. Ces efforts conjoints de la BAD et de ses partenaires contribueront à relever le défi de la malnutrition en Afrique et à offrir aux enfants un avenir plus prometteur.

Alarmant

A Madagascar, près de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, selon les dernières statistiques établies. Ces enfants ne reçoivent pas une alimentation adéquate pour soutenir leur croissance et leur développement, ce qui a des conséquences graves sur leur santé. La malnutrition affaiblit leur système immunitaire, les rendant plus vulnérables aux maladies.

De plus, les retards cognitifs et les problèmes d'apprentissage auxquels ils sont confrontés peuvent avoir un impact durable sur leur éducation et leurs perspectives futures. En effet, la malnutrition est favorisée par la pauvreté et les difficultés d'accès aux aliments nutritifs, en particulier dans les zones rurales. Les catastrophes naturelles telles que les cyclones, les inondations et les sécheresses fréquentes aggravent également la situation alimentaire du pays en détruisant les récoltes.

%

De plus, le manque d'accès aux services de santé de base, y compris les services de nutrition, constitue un obstacle supplémentaire à la lutte contre la malnutrition, rendant difficile la disponibilité des soins de santé et des programmes de nutrition.

Initiative

Face à cette situation critique, la Banque africaine de développement (BAD) multiplie les actions pour sauver la vie de milliers d'enfants africains menacés de mourir avant leur cinquième anniversaire. Pour cette institution, il s'agit d'une course contre l'hécatombe des enfants du continent par la mise en oeuvre du programme « Banking on Nutrition » en partenariat avec Big Win Philanthropy et Aliko Dangote Foundation.

A noter qu'en 2016, la BAD a également lancé l'initiative ALN (Alliance des leaders africains pour la nutrition), un outil de plaidoyer visant à amplifier la nutrition en Afrique. Soutenue par l'Union africaine, cette initiative encourage les dirigeants africains à investir une partie de leur budget dans la lutte contre la malnutrition. Les pays africains sont invités à mettre en oeuvre des politiques et des interventions à travers l'agriculture, le système alimentaire et l'éducation, en collaboration avec les partenaires au développement.

Des fonds mobilisés

Par ailleurs, la BAD a mis en oeuvre son Plan d'action multisectoriel pour la nutrition, qui vise à mobiliser des ressources financières supplémentaires pour des investissements intelligents dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'éducation, la santé, la protection sociale, l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH). L'objectif est de réduire de 40 % le retard de croissance des enfants sur le continent d'ici 2025.Dans le cadre de ce plan, la BAD a alloué près de 2,8 milliards de dollars de son portefeuille d'investissements à la nutrition intelligente, avec des montants spécifiques alloués à la santé, à l'agriculture, au WASH et à la protection sociale.