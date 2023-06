Madagascar: L'envie d'une trêve durant l'« asaramanitra »

A deux jours du week-end du 26 juin, les coupures d'électricité sont toujours aussi fréquentes. Les consommateurs ne se sont toujours pas habitués à ces interruptions plus ou moins longues qui rythment leur quotidien.

Les manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours dans différents quartiers de la capitale témoignent de cette exaspération. Elles ne donnent heureusement pas lieu à des dégradations de biens publics, mais elles sont très visibles. Après avoir montré leur rancoeur, les manifestants rentrent chez eux et retrouvent leur logement plongé dans l'obscurité. Finalement, tout le monde semble réduit à l'impuissance, mais nul ne sait si cette résignation durera encore longtemps.

L'envie d'une trêve durant l'« asaramanitra »

Le site Jirama actus annonce chaque jour les endroits qui vont subir ces coupures d'électricité. Les consommateurs consultent ces tableaux avec une certaine crainte car leur emploi du temps quotidien sera organisé en fonction de ces délestages tournants. En fait, ce sont tous les quartiers de la capitale qui sont touchés, mais le fait d'alterner ces interruptions selon des tranches horaires précises permet de faire avaler la pilule plus facilement.

Les excuses qui accompagnent ces annonces, même si les termes utilisés sont bien choisis, finissent par lasser ceux qui les lisent. Les promesses faites par les responsables n'ont pas été tenues et les consommateurs se disent qu'il ne faut plus prendre pour argent comptant ce qui leur est dit. Les autorités voudraient certainement que les Malgaches célèbrent ce 63e anniversaire de l'Indépendance de la manière la plus heureuse possible.

Des efforts vont certainement être fournis pour qu'il y ait un « asaramanitra » digne de ce nom. La ville n'a pas, pour le moment, ces éclairages scintillants que l'on voyait tous les ans. On sait cependant que diverses animations sont prévues. Mais le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est qu'il n'y ait plus, durant le week-end, ces coupures intempestives pour que les consommateurs puissent jouir d'une trêve.