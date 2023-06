Madagascar: Dama Andrianarisedo - « Conscientiser les citoyens à se faire recenser »

Le deuxième dialogue pour un processus électoral transparent et inclusif s'est tenu, hier, au Novotel Alarobia. Placé sous la houlette du président de la Ceni Dama Andrianarisedo Retaf Arsène.

Lors de son allocution le président de la Ceni a déclaré : « Soyez rassurés la Ceni reste intransigeante notamment sur la transparence et l'impartialité ». A lui de souligner également que « pour tout ce qui relève de la compétence de la CENI, il s'est avéré que les questions en suspens, concernant la refonte de la liste électorale, le financement des élections et le calendrier électoral, sembleraient avoir été élucidées, nous permettant aujourd'hui de faire des échanges fructueux. Par ailleurs, ce 2ème dialogue devrait permettre, non seulement, d'informer les parties prenantes sur le processus électoral en cours, mais également de réfléchir sur les diverses recommandations émises lors du premier dialogue et relevant de la compétence de la CENI, ce afin de déterminer ensemble les étapes et les modalités de leur mise en oeuvre »

Conventions internationales

La CENI s'est attachée à l'esprit et aux principes de disposer des listes électorales exhaustives, fiables et exactes et que les opérations devraient être menées de façon transparente et conformément aux dispositions des lois fondamentales, des conventions internationales ainsi que des lois et règlements sur les élections dans la conduite de la refonte des listes électorales, a-t-il soutenu.

Toutefois, il concède que « bon nombre de citoyens Malgaches répondant aux critères exigés par la loi ne figurent pas encore dans la liste, ce pour diverses raisons et incite à la poursuite des efforts communs pour sensibiliser et conscientiser les citoyens à se faire recenser et à se faire inscrire dans la liste ».