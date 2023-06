Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la Fonction publique- Le gouvernement ivoirien déterminé à poursuivre ses efforts

La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, dans un message daté du jeudi 22 juin 2023, a exprimé la détermination du gouvernement ivoirien à poursuivre ses efforts en faveur d’une fonction publique plus compétente, bien équipée, avec des ressources humaines suffisantes, toujours au service de tous et particulièrement des plus vulnérables. « Cela exige de tous les animateurs du service public, des aptitudes professionnelles, une culture des valeurs éthiques et morales, l’ouverture au changement et la promotion d’un rapport de collaboration citoyenne avec l’usager-client », a relevé la ministre.

Face aux exigences de plus en plus croissantes, de ses concitoyens, Anne Désirée Ouloto a exhorté les animateurs du service public, à impérativement réussir à adapter des méthodes, procédures et des attitudes au quotidien, en vue d’être au rendez-vous des grands changements de notre monde et de la transformation de notre pays.

Selon la ministre, cette transformation ne peut se faire sans une fonction publique compétente et professionnelle, capable de repenser ses rapports avec les usagers-clients et d’embrasser des méthodes nouvelles, basées sur les technologies et innovations dans l’exécution du service. Aux usagers du service public, elle a confirmé l'engagement du gouvernement à bâtir une Administration publique qui inspire confiance, exprime sa disponibilité et produit des performances durables.

La ministre de la Fonction publique a, au nom du Président de la République, du Premier Ministre et de tous les Ivoiriens, rendu hommage aux fonctionnaires et agents de l'État pour leur engagement et contribution au développement du pays, et à l’épanouissement des Ivoiriens et populations vivant dans ce pays.

Rappelons qu’ à la date du 22 juin 2023, ce sont 281 958 fonctionnaires et agents de l’État qui contribuent et accompagnent par leur engagement, le processus d’émergence de la Côte d'Ivoire. La célébration de la Journée mondiale de la Fonction publique a été instituée en 2004 par l’Organisation des Nations Unies à la date du 23 juin.