Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Juin2023

Mali : Nouvelle Constitution- Adoptée avec 97% des voix

Les maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle Constitution soumis à référendum par la junte dirigée par Assimi Goïta, selon des résultats officiels provisoires délivrés par l’autorité électorale. Rapporte un article de jeuneafrique.com. Selon cette source, le « non » est crédité de 3%, selon ces résultats officiels encore provisoires délivrés ce vendredi 23 juin en fin de journée. Le taux de participation du scrutin, qui s’est tenu dimanche 18 juin, est de 39,40 %, a également annoncé l’instance électorale. Les militaires ont fait de ce projet de Constitution une pierre essentielle de la refondation qu’ils entendent conduire du Mali, confronté à la propagation jihadiste et à une profonde crise multiforme. Le scrutin a été émaillé d’incidents et d’irrégularités, selon des observateurs et opposants à la réforme. (Source : Jeuneafrique.com)

Guinée : Assaut contre la prison de Coyah- Des militaires parmi les détenus en fuite…

On en sait davantage sur l’attaque armée dont la prison civile de Coyah a été la cible dans la nuit du 22 au 23 juin 2023. Selon une source judiciaire qui s’est confiée à Africaguinee.com, l’attaque a été perpétrée au milieu de la nuit par des hommes en treillis, munis d’armes de guerre. A l’intérieur de la prison, des militaires étaient détenus. « Les détenus qui ont été maitrisés ont confirmé que ce sont des corps habillés qui attaqué la prison. C’est comme s’ils étaient vénus libérer leurs camarades », nous explique notre source. En plus des militaires évadés, il y a également d’autres criminels de grand chemin qui ont tous pris la poudre d’escampette. En tout, 81 détenus sont dans la nature. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : France - Une plainte déposée contre Macky Sall qui promet son « maintien » au Pouvoir

Alors qu’il participe au Sommet pour un nouveau Pacte financier mondial à Paris, le président sénégalais Macky Sall vient d’être visé par une plainte en France pour « crimes contre l’humanité ». A l’initiative d’un avocat français de l’opposant Ousmane Sonko assigné à résidence depuis début juillet, cette plainte a été déposée devant le pôle « crime contre l’humanité » du tribunal judiciaire de Paris. Sont également visés par cette plainte de Juan Branco, le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome et 112 suspects sur l’ensemble de la chaîne de commandement. Ils sont accusés de commission et complicité de « crimes contre l’humanité ». L’avocat dit avoir documenté une cinquantaine de cas d’homicides enregistrés au Sénégal depuis mars 2021. Le Gouvernement sénégalais n’a pas encore réagi sur cette plainte. Macky Sall qui poursuit son séjour en France a promis cette semaine devant ses partisans établis dans ce pays qu’il se maintiendra au Pouvoir. (Source : africaguinee.com)

Cote d’Ivoire : Bouaké-Des produits alimentaires impropres à la consommation saisis

Mamadou Fadiga, directeur régional du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme de Gbêkê et ses hommes chargés de la répression, ont procédé, sur divers marchés de Bouaké et des localités environnantes, à la saisie de plus d’une tonne de produits périmés et prohibés. Ces produits impropres à la consommation évalués à plus de 2,5 millions de FCfa stockés dans le magasin de ladite direction régionale ont été présentés le mercredi 21 juin 2023, à la presse. Au nombre de ces produits saisis, il y a des cartons de tomate concentrée, des produits laitiers, des cubes d’assaisonnement, des produits de confiserie, des cartons de thé, des sachets de riz, etc. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Sept terroristes neutralisés par l’armée dans le nord

L'armée burkinabè a annoncé avoir "neutralisé" jeudi sept terroristes en riposte à une embuscade dans la région du Nord du Burkina Faso. Sept terroristes ont été "neutralisés", de l'armement, des motos et des postes radio récupérés par une unité du 12e régiment d'infanterie commando (Ric) qui a déjoué jeudi une embuscade entre Ouahigouya et Thiou dans le nord du pays, a indiqué l'armée dans un communiqué parvenu vendredi matin à Xinhua.

Benin : Gestion des Ressources en Eau- La Commission de la Cédéao sollicite l’appui de la Bad

Le Commissaire Sédiko DOUKA, responsable des Infrastructures, de l’Énergie et de la Digitalisation de la Cédéao, ainsi que des Ressources en Eau a, du 11 au 14 juin 2023, effectué une mission de plaidoyer en Côte d’Ivoire auprès de la Banque Africaine de Développement (Bad). Selon les informations obtenues par l’Agence de presse AfreePress, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour mobiliser des ressources en vue de financer les activités liées à la gestion des ressources en eau dans la région. Au cours de cette mission, la délégation de M. DOUKA a rencontré une équipe de la BAD, composée de Mtchera Johannes CHIRWA, Coordonnateur de la Facilité Africaine de l’Eau, de Madame Jeanne-Astrid NGAKO DE FOKI, Cheffe de Division Coordination et Partenariats pour l’Eau, et de Ousseynou GUENE, Chef de Division pour l’Eau et l’Assainissement en Afrique centrale, occidentale et septentrionale, tous relevant de la Direction du Développement de l’Eau et de l’Assainissement. (Source : acotonou.com)

Rca : Pour lutter contre l’insécurité alimentaire- La Banque mondiale accorde un don d’environ 30 milliards de Fcfa

La Banque mondiale investit pour la sécurité alimentaire en Centrafrique. Elle vient d’annoncer 50 millions de dollars soit près de 30 milliards de Fcfa d’aide aux ménages. L’annonce a été faite le 20 juin dernier. L’institution financière compte, à travers ce soutien, lutter contre l’insécurité alimentaire dans le pays. Pour le développement de la République centrafricaine, la Banque mondiale mise sur les opportunités essentielles du pays à savoir l’agriculture, secteur essentiel qui mobilise autant d’emplois et donc la main d’œuvre nécessaire pour le développement. Cet appui, à travers le Projet de Réponse Urgente à la Crise Alimentaire en Centrafrique (PRUCAC), permettra d’augmenter la production alimentaire et la nutrition des ménages à travers la mise en relation avec les marchés. Plus de 465 000 petits exploitants agricoles et personnes, souffrant d’insécurité alimentaire, bénéficieront d’activités de travail contre rémunération et de la réhabilitation d’infrastructures agricoles à petite échelle. (Source : abangui.com)

Cameroun : fuite des produits agricoles- Fraude au cacao entre le pays et le Nigeria

Le commerce frauduleux de cacao entre le Cameroun et le Nigeria se serait intensifié ces trois dernières années dans le sud-ouest anglophone du pays, un des deux bassins de production. Selon le ministère camerounais du Commerce, les exportations illégales ont atteint des niveaux « inédits ». Entre 10 et 20 % de la production, soit 30 000 à 60 000 tonnes, serait perdue cette année pour le Cameroun. Un responsable de la filière parle d’une véritable mafia qui agit avec des complicités locales et qui facilite chaque jour le passage de camions chargés de fèves. Décidées à envoyer un signal aux exportateurs qui contournent les règles, les autorités ont saisi le week-end dernier trois camions de 20 tonnes à Mamfé la dernière ville avant le Nigeria. Un autre contrôle aurait permis la saisie de 150 sacs de cacao dans un entrepôt à Ekok, un point de passage frontalier. Les autorités estiment avoir perdu pour cette campagne 10 milliards de francs Cfa de droits de sortie et de redevance à l’exportation et 60 milliards de francs Cfa de perte sèche « au titre du rapatriement des devises », comme le précise une circulaire datée du 13 juin. (Source : African Manager)

