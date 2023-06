Congo-Brazzaville: Fête de la musique - Les trompettes, les balafons et les tambours Djembés ont résonné à Pointe-Noire

La fête de la musique a été belle, le 21 juin, à Pointe-Noire, grâce aux musiciens et groupes qui ont bien voulu donner suite à la demande du restaurant La Pyramide situé à la Côte sauvage. Des chansons rythmées des groupes comme Conquering Lions, Show-Africa, les Players et Kimvouka tradition ont fait danser l'ensemble des spectateurs.

Le programme de la fête était riche en styles musicaux tout le long de la soirée, de la musique traditionnelle à la rumba, du jazz au classique, du salsa au reggae. Le top a été donné par une déambulation de balafons et de Djembés du groupe traditionnel Kimvouka. Les membres de cet ensemble ont chanté fort comme le son de leurs tambours, interprétant des chansons mythiques rappelant ce côté traditionnel qui est enfui en chaque Africain.

Ensuite, le groupe Show Africa est monté sur scène pour interpréter des musiques aux mélodies troublantes et aux paroles puissantes, consolant ainsi les spectateurs de la perte de sens et de pureté du monde actuel. Sa prestation a été parsemée d'émotion et d'énergie, offrant une expérience musicale mémorable embarquant ainsi le public dans une nuit pleine d'amour, d'émotion et de bonheur.

Après cette prestation qui a mis tout le monde d'accord, le tour est venu au groupe Les players de livrer un concert bariolé de poésie, de douceur, de fraîcheur et de rire. Mêlant à la fois le jazz au blues, le tout dans un style parfaitement harmonisé par le piano, le saxophone et le violon, ses artistes ont à leur manière produit une musique simple, rythmique et métissée pour le bonheur du public.

%

Le clou de la soirée a été sans contexte donné par le groupe de reggae Conquering Lions, transcendant la souffrance dans une ode à la vie, à l'amour et à la beauté. Ce groupe devenu emblématique au fur et à mesure a envoûté des générations de fans grâce à ses mélodies envoûtantes et ses prestations scéniques époustouflantes.

Lors de cette soirée, Conquering Lions a une fois de plus offert à ses fans un spectacle inoubliable qui leur a transporté au firmament à travers différents univers musicaux où se mêlent des succès intemporels tels que « hâna mbongo ».

En effet, chaque concert de ce groupe promet une expérience unique où les amoureux de la musique reggae peuvent profiter des tubes les plus populaires. Composé d'artistes talentueux, ce groupe a offert une expérience mémorable. Assister à un de ses concerts, c'est avoir la garantie d'une soirée inoubliable, remplie de rythmes entraînants et de moments électrisants qui font danser toute la nuit.

Notons que la fête de la musique a vécu une fois de plus à Pointe-Noire. Les tenanciers du restaurant La Pyramide n'ont pas caché leur satisfaction quant à la qualité des intervenants et surtout l'ambiance générale qui a régné sur place tout au long de la soirée.