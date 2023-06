Congo-Brazzaville: Protection des forêts - La société civile s'informe du règlement sur la déforestation de l'UE

Les organisations de la société civile (OSC) congolaise ont été sensibilisées, le 23 juin à Brazzaville, sur le partenariat forestier et le règlement sur la déforestation de l'Union européenne (UE) ainsi que sur les processus émergeants et leurs impacts sur l'accord de partenariat volontaire (APV) sur l'application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (Flegt).

Le règlement sur la déforestation a été signé à la conférence des parties (COP 27) sur le partenariat forestier entre l'UE et le Congo. Les délégués des OSC entendent donc se l'approprier pour écarter du marché communautaire le bois et les produits dérivés issus d'une récolte illégale.

Il est reconnu à travers le monde que l'UE contribue à 16% de la déforestation. Ainsi, la Commission européenne a présenté, le 17 novembre 2021, un projet de règlement sur le bois de l'UE (RBUE) pour s'assurer que les produits importés dans l'UE et exportés depuis l'UE n'ont pas engendré de déforestation ou de dégradation des forêts.

Ce règlement interdira ainsi la mise sur le marché ou l'exportation depuis le marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts, après le 31 décembre 2020. Au cours de l'atelier, l'expert de l'UE a expliqué : « Le champ d'application du texte couvre sept commodités : café, cacao, caoutchouc, huile de palme, soja, boeuf et bois, ainsi que leurs produits dérivés comme le cuir, le charbon de bois, le papier imprimé ».

De même, la traçabilité et la transparence sont au coeur du dispositif proposé afin de faire de la durabilité des chaînes d'approvisionnement une nouvelle norme. Les entreprises concernées par le règlement, notamment les opérateurs et commerçants, auront l'obligation d'avoir une attention soutenue en amont de l'exportation ou de la mise sur le marché de leurs produits afin de donner des informations suffisantes pour garantir que le produit comporte un risque nul ou négligeable de déforestation.

Les OSC congolaises reconnaissent que la déforestation, dont l'homme est la cause, contribue au réchauffement climatique car les arbres ont la capacité d'absorber les gaz à effet de serre et à stocker le gaz carbonique de l'atmosphère.

A la faveur de la sensibilisation au partenariat forestier et au règlement sur la déforestation de l'UE, plusieurs organisations engagées dans des questions de gouvernance forestière font part de leurs inquiétudes face au prix de la tonne de carbone fixé à cinq dollars américains entre le Congo et la Banque mondiale, dans le cadre du programme de réduction des émissions.

« Si la population gagne moins par rapport à ses activités traditionnelles, la situation de la dégradation des forêts ne sera pas inversée. Cet avantage comparatif n'est pas en faveur de la séquestration du carbone », a expliqué un délégué de la société civile qui a requis l'anonymat.

Les différents délégués de la société civile congolaise estiment que le montant proposé par la Banque mondiale est largement insuffisant et peu incitatif pour inverser la tendance de la déforestation au Congo. En outre, à ce jour, plusieurs autres préoccupations de la société civile sur l'effectivité des mécanismes de partage des bénéfices et de gestion des plaintes ainsi que des autres sauvegardes sociales et environnementales au profit des communautés locales et de la population autochtone restent sans réponse.