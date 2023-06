Congo-Kinshasa: Interpellation des opposants, après Salomon Idi, c'est le tour de Franck Diongo

Trois sujets principaux au menu de cette émission.

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire sur le récent rapport du groupe d'expert sur la RDC.

En effet, les annonces de retrait et de désengagement, apparemment éphémères et stratégiques du M23, avaient principalement pour but de gagner du temps face à la montée de la pression internationale, indique le rapport du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, publié le 20 juin.

-1er sujet : Activisme de l'ADF dans l'est de la RDC : Lors d'un point de presse mardi 20 juin, le mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA), antenne de Kasindi, a alerté sur la détérioration de la situation sécuritaire dans cette cité frontalière de l'Ouganda, située à une soixantaine de kilomètre de Beni (Nord-Kivu). L'alerte de la LUCHA fait suite aux attaques des ADF du 12 et 18 juin. Ces attaques ont coûté la vie a quarante-six personnes. Par ailleurs, le président ougandais, Yoweri Museveni, a appelé les forces armées de son pays et celles de la RDC à tout mettre en oeuvre pour l'élimination totale des ADF dans la région.

-2ème sujet : Interpellation des opposants : L'opposant Franck Diongo, président du parti politique Mouvement lumumbiste progressiste (MLP), a été enlevé mardi 20 juin matin par des hommes armés en uniformes, au croisement des avenues Kabinda et des Huileries à Kinshasa.

-3ème sujet : DRC Mining week : La 18eme édition de la Semaine minière de la RDC (DRC Mining week) s'est clôturée vendredi 16 juin à Lubumbashi dans lem Haut-Katanga. Ce forum, qui a réuni plusieurs experts du monde minier, a recommandé au gouvernement notamment d'accroitre les investissements dans le domaine de le recherche minière.

Invités:

-Blaise Zahinda, Journaliste indépendant. Il est Manager des médias.

-Aimée Manyong, coordinatrice générale du Réseau pour l'autonomisation de la femme (REPÀFE). Elle est chef d'équipe au cadre de concertation de la société civile de la province du Lualaba.

-Et en ligne depuis Niamey, capitale du Niger, Seidik ABBA, journaliste-Ecrivain, Chercheur associé au Groupe interdisciplinaire de recherche en Histoire de l'Afrique (GIRHA) de l'Université du Québec à Montréal au Canada.

