Angola: Le commerce entre l'Angola et la Belgique atteint 900 millions de dollars

Luanda — Le commerce entre l'Angola et la Belgique a atteint 900 millions de dollars l'année dernière, un chiffre d'affaires supérieur à celui atteint avant la période de Covid-19, a déclaré vendredi l'ambassadeur belge, Jozef Smets.

Le diplomate a fourni ces informations à la presse à l'issue d'une audience que lui a accordée la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, au siège de cette formation politique.

Jozef Smets a ajouté que cela était dû au renforcement des relations entre les deux pays. Il a fait savoir que l'Angola avait exporté des produits d'une valeur de 600 millions de dollars vers la Belgique, tandis que le partenaire européen avait vendu des marchandises d'une valeur de 300 millions de dollars.

Il a également déclaré que les transactions concernaient essentiellement les ports, les liaisons aériennes et le déminage, avec une plus grande incidence dans les provinces d'Uíge, Cuanza Norte et Cuanza Sul.

L'ambassadeur de Belgique a indiqué que des questions telles que l'organisation des élections locales, la promotion de l'égalité des sexes, le contrôle de l'inflation et l'importance de la société civile dans le renforcement de la démocratie, ont également été abordées lors de la réunion.

Le diplomate a également salué le rôle de la diplomatie angolaise dans la promotion de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo (RDC), où "malheureusement, des groupes armés sont toujours actifs".

Ce vendredi également, la vice-présidente du MPLA a reçu le révérend président de l'Église pentecôtiste de Dieu Ebenezer, Gideão Panzo, qui a exprimé la volonté de cette congrégation de contribuer à atténuer la pression sociale aggravée par l'augmentation des prix d'essence et la hausse du coût de la vie.

Gideão Panzo a déclaré que, bien que la manifestation soit inscrite dans la Constitution, il est nécessaire qu'elle se déroule de manière ordonnée et dans le respect de la loi, exprimant la volonté de promouvoir la paix et l'unité afin que les gouvernants et les gouvernés trouvent les meilleurs moyens de surmonter les défis actuels.

Rappelons que samedi dernier, le 17 juin, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Luanda et d'autres villes pour dénoncer la hausse des prix du carburant.

Aujourd'hui également, le président de l'Union du Nord-Est de l'Angola de l'Église du Septième Jour, Teixeira Vinte, a demandé le plaidoyer du MPLA contre une tentative de division et de déstabilisation au sein de la congrégation menée par un groupe appelé "Ana Leste".

A la sortie de la rencontre avec la vice-présidente du MPLA, Teixeira Vinte a ajouté que les séparatistes accusaient la direction d'avoir détourné 50 tracteurs de donateurs pour mettre en oeuvre des projets agricoles.

Le secrétaire provincial de l'Église évangélique congrégationaliste en Angola (IECA) à Bié, Martinho Sonjamba José Diogo, a demandé à la vice-présidente du MPLA d'intercéder pour obtenir un soutien pour la réhabilitation des lieux de culte, des écoles et des hôpitaux affectés à la mission, pour aider à combler certains besoins des populations locales.

A leur tour, les femmes leaders du Conseil national de la jeunesse (CNJ) ont informé la vice-présidente du parti au pouvoir en Angola des préparatifs du lancement de la première cité rurale en juillet, dans la province de Bengo, ce qui est une initiative des coopératives, selon la porte-parole du groupe, Jaqueline Saturnino de Oliveira .JFS/SC/LUZ