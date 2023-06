Afrique Australe: L'Angola et Portugal abordent la coopération dans le domaine des médias

Lisbonne — Le renforcement de la coopération entre les médias angolais et portugais a marqué, ce vendredi, la visite du ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, dans les locaux de RTP et de RDP, à Lisbonne.

Le ministre Mário Oliveira a observé in loco le fonctionnement des organes référés et abordé, avec les responsables locales, l'intention de renforcer la coopération entre RTP et TPA, ainsi qu'entre RDP et RNA, dans les domaines de l'échange de contenus et en formation professionnelle.

Mário Oliveira a été reçu par le président du conseil d'administration de RTP, Nicolau Santos, et par les directeurs de l'Information de RTP et RDP, respectivement, António José Teixeira et João Paulo Baltasar, et par le directeur de l'Information de RTP Africa, Isabel Silva Costa.

Il s'agit de la première visite du ministre Mário Oliveira à la presse portugaise, et il a été convenu de poursuivre les contacts pour mener à bien plusieurs projets spécifiques visant à accroître la diversité des contenus des télévisions et radios publiques des deux pays.

Mário Oliveira était accompagné du secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, et de l'attaché de presse de l'ambassade d'Angola au Portugal, Victor Carvalho. EJM/VM/LUZ