Maroc: 4ème édition du Festival international Rabat-Comedy - Le Grand Prix décerné au film 'Rodrigue in love'

Le film français "Rodrigue In love" de son réalisateur Johann Dionnet a remporté le Grand prix de la 4ème édition du Festival international du film Rabat-Comedy, qui a pris fin mercredi soir.

Le Prix spécial du jury a été attribué au film belge "The Little Prodigy" du réalisateur Xavier Diskeuve, alors que le prix de la meilleure actrice est revenu à Anna Mihalcea pour le rôle de Sandra dans le film français "Le Pompon". Le Prix du meilleur acteur a été décerné à Nicolas Lacroix pour le rôle de Félix dans le film belge "The little Prodigy".

Le jury pour la compétition du court métrage, présidé par Badiaa Sanhaji, et composé de Toufiq Benjelloun, Adil Semmar, Abdellatif Hamma et Jonathan Mc Conell, a aussi décerné une mention spéciale, à l'acteur Arnaud Dezit pour le rôle de Père Florent et à l'actrice Gayané Gharagyozyan pour le rôle de Noa dans le film français "Fortissimo".

Quant au Prix du public, il a été décerné par vote des festivaliers au film français "Fortissimo" du réalisateur Victor Cesca.

Dans une déclaration de circonstance, le directeur du Festival international Rabat-Comedy, Chaquir Achahbar, s'est félicité du succès de cette édition, relevant que le festival s'est fixé comme objectif de conférer au cinéma de la comédie le rang qui lui échoit parmi les autres genres cinématographiques.

Après avoir rappelé que le festival connaît, lors de chaque édition, la participation de films de différents pays, il a noté que cette manifestation artistique a acquis une renommée mondiale et une reconnaissance internationale.

La 4ème édition du Festival international du film Rabat-Comedy qui s'est déroulée à Rabat, au mythique cinéma Renaissance, a permis de présenter une sélection exceptionnelle de 22 courts et 7 longs métrages provenant de 17 pays. Parallèlement aux projections, le festival a été marqué par l'organisation de nombreuses rencontres en ligne avec les réalisateurs et acteurs des films participants.

Le festival s'est distingué aussi par une série de conférences animées par des professionnels reconnus, sur le thème du cinéma de comédie ainsi qu'un atelier d'initiation à l'écriture de comédie au profit de jeunes et talentueux scénaristes amateurs marocain.