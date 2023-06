Algérie: M. Attaf rencontre à Berlin le vice-chancelier et ministre allemand de l'Economie et du Climat

BERLIN — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a rencontré, vendredi à Berlin, le vice-chancelier et ministre allemand de l'Economie et du Climat, M. Robert Habeck, avec qui il a eu des entretiens sur le partenariat économique algéro-allemand et les perspectives de le renforcer, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Allemagne sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

"Au terme de la visite de travail qu'il effectue en République fédérale d'Allemagne sur instruction de Monsieur le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a rencontré, ce jour à Berlin, le vice-chancelier allemand et ministre de l'Economie et du Climat, M. Robert Habeck", lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont également évoqué les prochaines échéances bilatérales, soulignant la nécessité d'entamer les préparatifs de la prochaine session de la Commission économique mixte entre les deux pays en organisant une réunion au niveau des experts en Algérie en octobre prochain, afin d'évaluer l'avancement de la réalisation des objectifs du partenariat bilatéral à tous les niveaux, selon la même source.

"Les deux ministres ont par ailleurs examiné l'état des relations entre l'Algérie et l'UE ainsi que les moyens permettant aux partenaires européens de fournir davantage de soutien aux efforts déployés par notre pays en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région sahélo-saharienne", précise la même source.

M. Attaf a invité, à cette occasion, le vice-chancelier allemand, à effectuer une visite officielle en Algérie. Le ministre allemand a accueilli favorablement l'invitation souhaitant la concrétiser au début de l'année prochaine.