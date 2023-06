Afrique du Nord: Le Maroc et la Suisse se félicitent de l'excellence des relations bilatérales et de la dynamique positive qui caractérise leur partenariat

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le Conseiller fédéral suisse, Chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, se sont félicités, vendredi à Rabat, de l'excellence des relations bilatérales et de la dynamique positive qui caractérise leur partenariat depuis l'adoption de la déclaration conjointe en 2021.

Lors d'un point de presse à l'issue de leurs entretiens, ils ont mis l'accent sur l'importance de la déclaration conjointe, signée en décembre 2021 à Berne, comme étant une feuille de route pour le renforcement de ces relations bilatérales dans tous les domaines.

Dans ce sens, M. Cassis a souligné que la visite d'aujourd'hui est l'occasion idoine pour dresser un bilan de cette coopération bilatérale après la signature de la déclaration conjointe qui, au-delà du rôle symbolique marquant le centenaire des relations bilatérales, se voulait être productive et riche en résultats.

A cet égard, il a mis en avant l'amitié profonde liant les deux pays qui se veut "solide est plus que centenaire", puisque le Maroc et la Suisse ont célébré, il y a deux ans à Berne, le 100ème anniversaire des relations diplomatiques (100 ans depuis l'ouverture de la première ambassade Suisse au Maroc), réitérant la volonté de son pays d'approfondir davantage les relations avec le Royaume.

%

Qualifiant ce bilan de "très positif", il a relevé qu'au cours de ces derniers 18 mois, les deux pays ont signé un accord de coopération climatique, en marge de la Conférence sur le climat, COP 27, en 2022 à Sharm El Sheikh. De même, un mémorandum d'entente en matière d'éducation et de recherche a été adopté, en plus de la création d'un groupe d'amitié parlementaire Maroc-Suisse, qui permettra de renforcer les échanges entre les deux pays.

"Le Maroc joue un rôle important sur la scène internationale et multilatérale comme au sein de l'ONU et du Conseil des droits de l'Homme", a souligné le responsable suisse, ajoutant qu'en si peu de temps les deux pays ont réussi à développer une coopération bilatérale stable, grandissante et productive, qui va permettre de faire face aux défis régionaux et géopolitiques.

Pour sa part, M. Bourita a salué la solidité des relations bilatérales qualifiées d'"excellentes et de prometteuses", marquées par une dynamique très positive, notant que cette visite permettra de promouvoir davantage le partenariat entre les deux pays et dele hisser à un niveau supérieur.

"Depuis l'adoption de la Déclaration conjointe, il y a eu une synergie très positive qui a donné un nouvel élan à la coopération Maroc-Suisse", s'est félicité le ministre, faisant part de la satisfaction du Royaume quant à la manière dont les engagements mentionnés dans la Déclaration ont été mis en oeuvre.

"SM le Roi Mohammed VI tient à l'importance de la diversification des partenariats du Royaume avec l'ensemble des pays, notamment au sein de l'espace européen", a-t-il souligné, ajoutant que le renforcement des relations avec la Suisse s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Directives Royales.

Par la même occasion, les deux ministres ont noté avec satisfaction le renforcement du dialogue politique, marqué par la tenue de consultations régulières et l'échange de visites de part et d'autre, tout en saluant l'étroite collaboration entre les deux pays dans le domaine migratoire.

MM. Bourita et Cassis ont souligné, par ailleurs, l'importance de renforcer la coopération dans le domaine universitaire et de la recherche scientifique, notamment à travers la promotion de la mobilité des étudiants, du corps professoral et des cadres administratifs et techniques.

Ils se sont, également félicités de l'excellente collaboration entre les deux pays au niveau multilatéral, notamment dans le cadre du mandat de la Suisse au sein du Conseil de Sécurité des Nations unies (2023/2024), ainsi que celui du Maroc au sein du Conseil des Droits de l'Homme (2023/2025).