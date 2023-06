Maroc: La Suisse salue le rôle 'engagé' du Maroc en tant que pôle de stabilité dans la région et relais de développement en Afrique

Rabat — La Suisse salue le rôle "engagé et important" du Maroc en tant que pôle de stabilité dans la région et relais de développement dans le continent africain, a affirmé, vendredi à Rabat, le Conseiller fédéral suisse, chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, en visite de travail dans le Royaume.

M. Cassis a ainsi souligné, lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le rôle positif, l'attitude dynamique et la contribution constructive du Maroc au règlement de questions régionales et continentales.

Il a mis en exergue, à cet égard, "l'engagement positif" du Royaume en Libye, dans le cadre du processus de Bouznika, en faveur d'une transition politique pacifique dans ce pays, par le biais des élections.

"Le Maroc joue également un rôle important sur la scène internationale et multilatérale", notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU.

A l'issue de cette rencontre, les deux ministres ont constaté leur convergence de vues visant à contribuer au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales.

MM. Cassis et Bourita sont, par ailleurs, convenus de poursuivre la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.