Ile Maurice: Environnement - Un atelier de travail pour valider la feuille de route de l'économie circulaire

À la 2022 United Nations Environment Assembly, le renforcement de l'économie circulaire a été abordée afin d'accélérer la transformation structurelle de la façon dont sont gérées, consommées et produites les ressources naturelles. Pour une approche holistique de la transition à l'économie circulaire, il a été proposé de développer une feuille de route. Il est considéré que ceci contribuerait à une vision commune, des stratégies, des politiques et des objectifs, des cadres réglementaires et institutionnels, et des synergies entre les parties prenantes dans les secteurs clés identifiés.

Pour l'élaboration de cette feuille de route, Maurice a eu le soutien de l'Union européenne et l'UNEP, dans le cadre du projet SWITCH Africa Green. Un consultant a été recruté pour élaborer une feuille de route sur l'économie circulaire pour le pays. La consultation a débuté en octobre de l'année dernière. Par la suite, un Inception Report, une Situational Analysis et un Scoping Report dans les domaines d'intérêt de la feuille de route ont été soumis.

Cette feuille de route sur l'économie circulaire devrait fournir une orientation stratégique pour introduire la circularité dans les secteurs économiques clés, dont l'agroalimentaire, la gestion des déchets solides, le transport et la logistique, la production durable et l'éducation. Ce projet permettrait d'élaborer un plan d'action chiffré pour chaque secteur et de développer une série d'indicateurs pour suivre sa mise en oeuvre.

110 participants, représentant les secteurs public et privé, la société civile et les secteurs clés concernés par la feuille de route, ont participé à l'atelier de validation du projet, les 21 et 22 juin. C'était aussi pour faire une réflexion sur la mise en oeuvre des politiques et des projets recommandés dans le rapport.

Kavy Ramano, ministre de l'Environnement, soutient qu'«il est urgent de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire basée sur l'allongement du cycle de vie des produits, leur conception intelligente, la réutilisation, la réparation, le recyclage, le réaménagement et la refabrication», afin «d'éliminer les déchets et la pollution et offrir également des avantages économiques substantiels». Il indique que «cette feuille de route présente les étapes et les actions dont nous avons besoin».

«La feuille de route compte huit objectifs à long terme : l'augmentation de 25 % de la productivité des ressources, la diminution de 10 % des déchets solides municipaux par habitant, la réduction de 50 % des déchets alimentaires, l'augmentation de 50 % du recyclage des emballages en plastique et le détournement de 70 % des déchets de la mise en décharge d'ici à 2033», a énuméré le ministre. Il a ajouté : «80 actions ont été proposées pour Maurice, à environ Rs 1,2 milliard, dans les cinq domaines prioritaires : l'agroalimentaire, la construction et l'immobilier, les biens de consommation, la mobilité et la logistique, et la gestion des déchets et les domaines transversaux, tels que la gouvernance, l'éducation et la sensibilisation, la recherche et le développement, le soutien aux entreprises, les marchés publics, et l'écologisation des politiques fiscales et du financement.» Par ailleurs, 30 actions ont été proposées pour Rodrigues dans le tourisme, l'agroalimentaire et les déchets d'un montant d'environ Rs 150 millions