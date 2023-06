Cote d'Ivoire: Lazio - Un international ivoirien en fin de contrat dans le viseur

Un international ivoirien en fin de contrat pourrait renforcer la Lazio Rome lors de ce mercato d'été.

La formation de la Lazio Rome aurait décidé de passer la vitesse supérieure pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants romains auraient entamé des discussions avec l'entourage de Wilfried Zaha (30 ans).

En fin de contrat avec Crystal Palace, l'international ivoirien (30 sélections, 5 buts) ne prolongera pas avec les Eagles, rappelle les-transferts. Egalement dans le viseur du Paris Saint-Germain ou encore du FC Barcelone, le natif d'Abidjan n'a pas encore pris de décision concernant son avenir.

Pour rappel, Wilfried Zaha reste sur une saison à sept buts et deux passes décisives en 27 rencontres de championnat de Premier League.

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it's not an easy deal at this stage. 🔵🇨🇮 #transfers #CPFC

Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz

-- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023