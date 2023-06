Cameroun: Premier League - André Onana à Man Utd, ça se complique

L'agent du gardien de l'Inter Milan André Onana a rencontré Manchester United jeudi pour discuter d'un éventuel transfert. Cependant, les choses se sont présentées plus compliquées que prévu.

Selon Sky Sport Italia, l'agent d'André Onana a rencontré les directeurs de Manchester United mais les choses n'ont pas avancé. Le média raconte que l'équipe de Serie A exige au moins 50 millions d'euros plus des bonus avant de libérer le gardien de but camerounais.

Cette décision catégorique des Nerazzurri vient du fait que Tottenham ait enrôlé Guglielmo Vicario, le portier d'Empoli n'étant que la seule alternative satisfaisante de l'Inter en cas de départ d'André Onana. Le Camerounais de 26 ans, qui est actuellement en vacances dans son pays, est une priorité du patron d'Old Trafford, Erik ten Hag.

André Onana's agent Albert Botines had direct meeting with Manchester United today. 🚨🔴 #MUFC

Man Utd are approaching goalkeepers to explore options in case de Gea leaves -- still waiting for final decision on that one.

Inter won't sell Onana for less than Ꞓ50m with add ons. pic.twitter.com/zJVCxbDlMD

-- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023