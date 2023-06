Cote d'Ivoire: Serie A - Wilfried Zaha intéresse aussi la Lazio de Rome

Un duel de la capitale italienne s'annonce entre deux équipes de Serie A pour la signature de l'international ivoirien de Crystal Palace, Wilfried Zaha.

L'ailier de 30 ans a connu une saison peu enviable, ne signant que sept buts et deux passes décisives en 27 matchs de Premier League. Alors que des rumeurs sur sa prolongation à Palace deviennent de plus en plus rares, d'autres sur un éventuel transfert vers la Lazio émergent.

Fabrizio Romano raconte que l'ancienne star de Manchester United intéresse l'Aquile qui devra se battre avec la Roma. Un duel de la capitale italienne, Rome, s'annonce donc pour la star, qui intéresse aussi d'autres équipes. Après plus de deux décennies passées au Selhurst Park, Wilfried Zaha est sur le point de quitter son club formateur.

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it's not an easy deal at this stage. 🔵🇨🇮 #transfers #CPFC

Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz

-- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023