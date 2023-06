Sénégal: Villarreal - L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson à Chelsea à 99%

Cette fois, Chelsea tient son nouvel attaquant. Ce vendredi, le journaliste italien Fabrizio Romano annonce que le club londonien a trouvé un accord total pour signer le talent de Villarreal Nicolas Jackson (22 ans, 26 matchs et 12 buts en Liga cette saison) sur ce mercato d'été, et ce pour les cinq prochaines années.

En effet, les dirigeants espagnols ont accepté que Chelsea paie un peu plus de 35 millions d'euros pour la clause de libération.

Selon Fabrizio Romano, il y a déjà accord sur les conditions personnelles et l'examen médical est prévu pour bientôt.

Longtemps blessé cet hiver, l'ailier de 21 ans a terminé la saison en boulet de canon, inscrivant 10 de ses 12 buts en Liga sur les deux derniers mois de compétition.

