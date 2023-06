Sénégal: Diplomatie sanitaire - Le Japon honore le Pr Awa Marie Coll Seck

Le Professeur Awa Marie Coll Seck a reçu, hier, les honneurs de la République du Japon. Elle a été distinguée, hier, de l'Ordre du Soleil levant, Étoile d'or et d'argent. À travers cette distinction, le Japon a salué les travaux de la Présidente du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), notamment dans le domaine de la santé.

Les travaux d'Awa Marie Coll Seck au Département de la Santé du Sénégal ont marqué positivement la représentation diplomatique du Japon. Hier, une haute décoration dans l'Ordre du Soleil levant, Étoile d'or et d'argent a été remise au Professeur de Médecine par l'Ambassadeur du Japon à Dakar, Izawa Osamu. Cet acte symbolique de reconnaissance a des motivations scientifiques, mais aussi diplomatiques. En effet, le Japon a salué l'oeuvre d'Awa Marie Coll Seck en tant qu'ancien Ministre de la Santé. Elle a eu à accueillir, au Sénégal, quelque 88 experts et 78 autres volontaires japonais dans le cadre d'une coopération bilatérale sénégalo-japonaise. Son plaidoyer pour la Couverture sanitaire universelle (Csu) et pour la Couverture maladie universelle (Cmu), en collaboration avec la Jica, a été magnifié.

L'Ambassadeur du Japon a également mis en exergue le travail remarquable accompli par le Professeur Seck dans le développement de la prise en charge de la santé maternelle et infantile au Sénégal. Elle a, en effet, travaillé à l'introduction de méthodes sanitaires japonaises, dont « l'accouchement humanisé », dans des établissements de santé au Sénégal. Pour tout cela, le Japon considère que la Présidente du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) est, en réalité, un pont qui unit le Pays du Soleil levant et le Sénégal et, dans une certaine mesure, toute l'Afrique. Izawa Osamu a alors dit toute sa gratitude et celle du peuple japonais. Il a également encouragé la distinguée à « oeuvrer davantage pour le rayonnement des excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Japon ».

Parée de ses médailles, Mme Awa Marie Coll Seck a dit toute sa joie et sa fierté d'avoir été ainsi honorée. Elle a remercié le peuple japonais pour cette marque de reconnaissance.

Présente à cette cérémonie de décoration, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son « maître ». Selon elle, Awa Marie Coll Seck est une source d'inspiration qui a beaucoup fait pour le système de santé sénégalais. « En tant qu'universitaire, vous avez hautement contribué à la santé et au bien-être des populations », a témoigné le Dr Ndiaye. Le Ministre a aussi ajouté qu'à travers le Professeur Seck, c'est tout un secteur qui a été honoré.