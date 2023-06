Nigeria: Super Eagles - La prolongation de José Peseiro soumise au vote des Nigérians

En fin de contrat à la tête des Super Eagles, José Peseiro ne sera prolongé à la tête de l'équipe du Nigéria que si le peuple l'approuve, selon des propos du patron de la Fédération nigériane de football (NFF).

José Peseiro a pris les rênes de la sélection nigériane en mai 2022 pour une durée d'un an, gagné quatre matchs et perdu cinq durant cette période. À quelques jours de la fin de ce qui a été un séjour concluant vers la CAN 2023, l'entraîneur de 63 ans n'est pas sûr de continuer son aventure avec le pays ouest-africain. Questionné sur la prolongation ou non du Portugais au salaire estimé à 70.000 dollars par mois, le président de la NFF a fait une déclaration surprenante.

« Nous avons le plan de pousser les votes aux Nigérians pour entendre leurs points de vue et leurs pensées. Nous avons essayé les entraîneurs étrangers et aussi les entraîneurs locaux, et il semble qu'ils aient eu des problèmes. Peut-être que nous n'avons pas réussi à trouver la bonne personne. Nous allons sûrement le pousser au public, que nous devions continuer avec Peseiro ou qu'il s'en aille », a affirmé Ibrahim Gusau à Gbamm selon BBC Afrique.

« Que nous envisagions un entraîneur indigène, nous allons également le proposer aux Nigérians par téléphone. Le public nous dira s'il pense que choisir un Nigérian sera le mieux pour le Nigeria en ce moment ou si nous nommons un autre entraîneur étranger. Nous obtiendrons leur point de vue, l'examinerons, puis nous ferons ce que nous devons faire en tant que conseil d'administration et prendrons une décision », a annoncé Ibrahim Gusau.