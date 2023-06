Afrique: FIFPRO Afrique - Patrice Motsepe fait une promesse sur les droits des joueurs africains

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, fait une promesse à la FIFPRO Afrique lors d'une Assemblée générale de l'organisation syndicale des joueurs africains au Botswana.

La rencontre s'est tenue à Gaborone dans la capitale du Botswana, où l'Union des footballeurs du pays a accueilli l'évènement. Présent aux côtés des membres de la FIFPRO et de la FIFPRO Afrique, le président de la CAF s'est engagé à plaider en faveur de la promotion des droits des joueurs auprès de ses associations membres.

« La négociation collective a du sens. Tout tourne autour des joueurs, ils sont au coeur du football. Le talent de nos joueurs africains est mondialement connu, mais nous, acteurs du football africain, devons investir davantage en eux, respecter davantage leurs droits et protéger. La prochaine fois que je m'adresserai à l'assemblée générale de la CAF, je discuterai avec toutes les associations membres de la CAF qu'elles s'engagent à faire avancer les droits et les droits des joueurs de football en Afrique avec la FIFPRO et ses syndicats », a déclaré Patrice Motsepe selon Fifpro.org.

This Thursday in Gaborone, for the opening of @fifproafrica congress! Patrice Motsepe, @CAF_Online president, David Aganzo, @FIFPRO president, @Geremi20Njitap, president of African footballers, and member unions who see their work recognized and rewarded... pic.twitter.com/7CFGN7fe9W

-- FIFPro Africa (@FIFProAfrica) June 22, 2023