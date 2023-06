Maroc: L'expérience pionnière du Maroc et ses efforts en faveur d'une véritable gouvernance migratoire, mis en lumière à Marrakech

Marrakech — L'expérience pionnière du Maroc en matière de gestion des questions migratoires et les efforts du Royaume en faveur d'une véritable gouvernance migratoire aussi bien à l'échelle régionale que sur le plan international, ont été mis en lumière, vendredi à Marrakech.

Plusieurs intervenants à l'occasion de la réunion thématique, de deux jours, sur la gestion humanisée des frontières, organisée dans le cadre du Processus de Rabat, ont été unanimes à louer les efforts inlassables déployés par le Royaume, sous la conduite éclairée et sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de gestion des questions migratoires, avec comme toile de fond une série d'initiatives adoptées dans le cadre des engagements du Royaume pour la promotion et la protection des droits fondamentaux ainsi que de la dignité des migrants.

Nombre d'intervenants parmi des représentants d'Etats, et des Organisations Internationales, des experts, des chercheurs sur les questions migratoires, ont, par la même occasion, qualifié le Maroc de "champion" en matière migratoire.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Abderrazzak El Hannouchi, chercheur et acteur associatif, s'est attardé sur les multiples initiatives prises par le Maroc à même d'asseoir les bases d'une véritable gouvernance migratoire aussi bien au niveau régional que sur le plan international.

%

Il a loué, au passage, l'importance de cette réunion qui a offert l'opportunité d'engager la réflexion autour de ce qui se fait dans le cadre de l'expérience marocaine, étant donné qu'une nouvelle politique migratoire a été mise en place au Maroc depuis 2013, avec un dosage important d'humanisme.

Ces efforts du Royaume ont été traduits également par les deux opérations de régularisation de la situation de quelque 50 mille migrants au Maroc leur permettant, désormais, de jouir pleinement de leurs droits, ainsi que par la mise en place d'une Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile (SNIA)., a-t-il enchainé.

M. El Hannouchi s'est félicité aussi de la tenue au Maroc de cette réunion thématique qui revêt une importance capitale dans la mesure où, elle a rassemblé un groupe multidisciplinaire composé de responsables, de gestionnaires des questions migratoires au niveau des frontières, d'experts, des représentants d'ONG nationales et internationales, et des agences des Nations Unies.

"Pendant deux jours, on a assisté à une trentaine de présentations axées sur les bonnes pratiques en matière de gestion humaine des frontières, et beaucoup de pistes ont été dégagées dans cette réflexion commune", a-t-il fait savoir, notant que la rencontre a été aussi l'occasion de formuler plusieurs propositions en matière d'amélioration de la gestion des frontières, tout en respectant les droits fondamentaux des migrants et favorisant le renforcement des moyens pour combattre les réseaux de la traite humaine.

La directrice de l'Observatoire Africain des Migrations (OAM) à Rabat, Mme Namira Negm, a relevé que la rencontre thématique tenue à Marrakech a connu un franc succès, eu égard aux efforts déployés à l'échelle régionale pour une gestion plus humanisée de la question migratoire, la défense des droits des migrants et la protection des frontières.

La réunion a été ponctuée par l'adoption d'une batterie de recommandations pratiques à même de permettre à l'Europe et autres pays du Sud de mieux gérer la question migratoire et en même temps, de garantir le respect des droits des migrants, a-t-elle relevé, avant de donner un aperçu détaillé sur l'OAM en tant qu'initiative du Royaume du Maroc dans le cadre de l'Union Africaine, ainsi que sur ses multiples missions.

Mme Laura Palatini, Cheffe de Mission de l'Organisation Internationale de la Migration (OIM) à Rabat, a fait part, quant à elle, de ses remerciements au gouvernement du Maroc pour l'organisation de cette réunion thématique sur la gestion humanisée des frontières, une thématique très importante qui, a-t-elle dit, figure au coeur des priorités même de l'OIM.

Dans ce sillage, elle a mis en avant l'approche marocaine "clairvoyante" et "innovante" de gestion de la question migratoire. "Il s'agit maintenant, de construire ensemble une politique et d'apporter des réponses aux situations de crise mais aussi, de gestion régulière des frontières qui tiennent compte de ce nouveau concept de gestion humanisée", a-t-elle estimé.

La réunion de Marrakech a été de même, l'occasion de prendre connaissance des grands pas franchis par le Maroc ces dernières années en la matière, notamment avec la mise en place, il y'a 10 ans de la Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile (SNIA), qui est une politique inédite, dont le Royaume ne peut qu'en être fier car, largement inspirée de la Volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-elle conclu.

Cette réunion thématique, dont les travaux ont pris fin, après deux jours d'intenses débats, a été rehaussée par la présence de plus de 85 participants dont, des représentants des Etats du Nord et du Sud, et d'Organisations Internationales, ainsi que des acteurs de la société civile et du monde académique.

Elle se fixait pour objectif de renforcer les capacités des participants en matière de gestion humanisée des frontières et offrait un espace pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que pour l'identification de défis communs.