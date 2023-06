Sénégal: Accompagnement des PME/PMI sénégalaises - L'Adepme et Bridge Bank Sénégal nouent un partenariat

L'Agence d'encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises (Adepme) et la Bridge Bank Sénégal ont signé, ce 23 Juin 2023, un contrat de partenariat. Cette collaboration entre les deux parties vise essentiellement à « démultiplier les financements en faveur des Pme ».

A travers ce partenariat, Bridge Bank Sénégal et Adepme comptent accélérer l'accompagnement en conseil et au financement aux Pme/Pmi sénégalaises, « tout en veillant au suivi post financement critique pour garantir le développement pérenne des Pme/Pmi ».

Selon l'Adepme, les Pme éligibles à l'accompagnement pourront également bénéficier des lignes de garanties AGF-FSA mises à disposition à travers le partenariat que la Bridge Bank Group Côte d'Ivoire a noué avec ces institutions.

« On a plus que jamais besoin de l'engagement, plein, massif des institutions financières dans le financement des Pme », soutient le directeur général de l'Adepme. Dans le cadre de ce partenariat, Idrissa Diabira explique que les banques, pour accorder des crédits aux Pme, ont besoin d'un accompagnement en amont et en aval.

Cela, fait-il valoir, c'est pour savoir qui financer et si le profil est bon. C'est aussi pour s'assurer que quand les crédits sont mis à disposition, le suivi post financement soit présent pour qu'il n'y ait pas de défaut de paiement.

Pour M. Diabira, ce partenariat leur permet de contribuer à accroître le volume des financements en faveur des Pme sachant que le Sénégal va prochainement s'inscrire dans l'exploitation du pétrole et du gaz et la mise en oeuvre effective du « contenu local ».

Aujourd'hui c'est 500 milliards de francs Cfa de la part du portefeuille des banques qui financent les Pme, dit le Dg de l'Adepme qui ajoute que les échanges qu'ils ont avec les autorités de la Bceao, de la direction des Pme, des banques, doivent leur permettre de définir le plan pour atteindre 3000 milliards de francs Cfa d'encours de financement en 2028.

Dans ce partenariat, l'Adepme s'assure de l'éligibilité des Pme en les aidant à avoir une meilleure visibilité sur elles-mêmes pour pouvoir la faire valoir auprès des institutions financières. « On ne prête qu'à celui que l'on connaît. Connaître une entreprise, c'est connaître ses activités et pouvoir les traduire dans des états financiers qui soient fiables », soutient M. Diabira.

Il s'agit aussi, pour l'Adepme d'aider à structurer les projets de l'entreprise suivant les attentes des institutions financières qui sont soumises à des règles prudentielles et à des contraintes.

Selon M. Diabira, on ne demande pas 1 milliard de francs Cfa de financement alors qu'on a que 10 millions de francs Cfa de chiffre d'affaires. A l'en croire, « on demande des ressources adaptées à ce que l'on fait et à ce que l'on peut avoir ».

Pour sa part, la directrice générale de Bridge Bank Sénégal s'est réjouie de l'accord signé avec l'Adepme qui est « un partenaire stratégique ». Mme Alexandra Awadi confie qu'ils veulent passer à une autre échelle dans le cadre du financement des Pme.

D'après elle, Bridge Bank Sénégal a financé une cinquantaine de milliards de francs Cfa aux Petites et moyennes entreprises (Pme) et Petites et moyennes industries (Pmi). Ajouté à d'autres financements accordés avec d'autres instruments, Mme Awadi dit que l'encours total tourne autour de 75 milliards de francs Cfa.

Pour elle, ces financements accordés durant un peu près d'un an ne sont pas suffisants, car sa banque veut mettre plus de crédits à la disposition des Pme sénégalaises.

« Nous souhaitons aller à une autre échelle. Nous pourrions le faire par nos propres moyens mais cela nous aurait pris trop de temps. Parce que cela demande de connaître les entreprises, les activités entre autres », relève Alexandra Awadi. Pour qui, c'est à ce niveau que l'apport de l'Adepme sera important.

Pour rappel, Bridge Bank Sénégal a lancé ses opérations dans le pays en Janvier 2022, avec pour mission principale, d'accompagner les Pmi/Pmi en leur fournissant le conseil, les financements sur mesure indispensables à leur développement.