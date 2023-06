Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur- La Corée renforce les capacités de l'Université Fhb de Cocody

Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le gouvernement de la République de Corée, à travers l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica), ont signé, le vendredi 23 juin 2023 à Abidjan-Plateau, un accord dans le cadre du projet « Renforcement des Capacités de l’Enseignement Supérieur, dans le domaine des TICS et de l’Amélioration de l’Environnement de la Formation Digitale de l’Université Felix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire (UFhb) ».

Ce projet est d’une durée de cinq ans (2023-2027) pour un financement à hauteur de 9,95 millions de dollars US, soit 5,954 milliards de Fcfa, sous forme de don par la Koica.

L’accord a été signé par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, le directeur pays de la Koica, Woo Dong Wan, et le président de l’Ufhb, Ballo Zié, en présence de l’ambassadeur de la République de Corée en Côte d’Ivoire, Kim Saeng.

« Le projet permettra la création d’un Centre d’Innovation sur les Tic tourné vers la valorisation des résultats de la recherche pour répondre aux besoins de l’industrie des Tic Dans cette perspective, des programmes communs Université-Industrie seront développés. Il permettra le renforcement des capacités d’Enseignement et de Recherche-Développement en matière de Tic avec la mise en place de programmes d’études en Tic et l’installation sur le campus de l’Ufhb d’un réseau local à très haut débit et d’un Centre de Données à destination des enseignants et des étudiants », a expliqué le ministre Adama Diawara.

L’ambassadeur Kim Saeng a assuré que la Koica et le gouvernement de la Corée continueront à soutenir ce secteur. Selon Woo Dong Wan, à travers ce projet, « il s’agira d’améliorer l’environnement des Tic par la fourniture d’équipements et de logiciels, de réhabiliter les salles de classe… ».

Bamba Moussa