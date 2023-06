Togo: Dr Charles BIRREGAH a offert plus de 200 kits alimentaires et des micro crédits aux veuves de l''ONG Fondavo

La Journée Internationale de la Veuve a été introduite pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontées les veuves.

Lancée officiellement par les Nations Unies en 2010, elle est observée annuellement le 23 Juin au Togo par l'ONG Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO). Pour la 13ème fois consécutive, cette année, elle a été célébrée par anticipation par l'ONG FONDAVO marquée par plusieurs activités en faveur des veuves.

« Situation de la veuve au Togo : 28 ans après, Bilan et perspectives » c'est le thème choisi pour la 13e édition de la Journée Internationale des Veuves au Togo. Pour la circonstance, l'ONG Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) a organisé par anticipation, le dimanche 18 juin 2023, une cérémonie de distribution de kits alimentaires et de micro crédits à plus de deux cent (200) veuves de l'ONG FONDAVO suivie d'une séance médicale de bilan de santé le tout, autour d'un culte d'action de grâce célébré à l'Eglise de la Transfiguration.

Les femmes qui se retrouvent soudainement veuves se retrouvent dans des situations où elles se voient refuser le droit à l'héritage ou les droits fonciers hérités. Certaines sont soumises à des pratiques de deuil et des rites funéraires mettant leur vie en danger, dégradants ou douloureux lorsque leur mari décède. D'autres sont chassées de leur maison ou séparées de leurs enfants, privées de travail ou d'accès aux soins de santé. L'ONG FONDAVO a pour mission de mettre un terme à cette ostracisation et à mieux sensibiliser et défendre les veuves sur leurs droits et faire des plaidoyers auprès des autorités du pays pour l'amélioration des conditions de vie des veuves.

Dans son intervention, Le Président-Fondateur de l'ONG FONDAVO, Dr Charles BIRREGAH, est revenu sur la genèse de la Journée Internationale de la veuve et la lutte menée par l'ONG FONDAVO pour l'amélioration de la situation de la veuve au Togo notamment son implication dans la révision du Code des Personnes et de la Famille de 1980.

C'est dans cette optique que, Dr Charles BIRREGAH a passé en revue les dispositions prévues dans le Nouveau Code des Personnes et de la Famille du Togo notamment les articles 411, 412 et 413 qui nécessitent une révision en faveur des veuves.

Après le décès de leurs maris, de nombreuses veuves sont contraintes de se battre pour leurs droits humains et de surmonter de nombreux obstacles pour assurer leur développement social et économique.

Pour l'homme de Dieu Dr Charles BIRREGAH, s'occuper des veuves et orphelins est un acte divin, un devoir biblique et de corroborer avec des versets bibliques 1Thimothée 5 : 3-14 et Jacques 1 : 27 qui étaient le socle de sa prédication du jour.

Pour assurer leur autonomie financière, des micro crédits sont octroyés aux veuves de l'ONG FONDAVO par le biais du microfinance « ECHOPPE ». Le Représentant de ladite Microfinance est revenu dans son intervention sur le bien-fondé de l'action de l'ONG FONDAVO qui est de permettre aux veuves d'avoir une autonomie financière à travers les activités génératrices de revenus afin de parer à la précarité et de sortir de la misère. « L'argent octroyé ce jour n'est pas un don gratuit mais plutôt un prêt remboursable. Une veuve qui accepte recevoir ce prêt, a l'obligation de le rembourser selon les conditions et règlements fixés par la Microfinance et l'ONG FONDAVO. Si une veuve estime qu'elle ne pourra pas respecter ses engagements vis-à-vis de la Microfinance, qu'elle s'abstienne », a-t-il confié aux veuves, le Représentant de la Microfinance ECHOPPE.

Vingt-huit (28) ans après la création de l'ONG FONDAVO, la Présidente du Bureau des veuves a dressé le bilan des activités menées et les perspectives d'avenir lors de la cérémonie. « Le volet spirituel consiste à regrouper les veuves et orphelins au sein d'une Eglise « La TRANSFIGURATION, qui leur permet de présenter leurs requêtes et de prier chaque dimanche ; aussi des séances de prières sont organisées dans la semaine. Pour accompagner les veuves, l'ONG FONDAVO met à la disposition de celles-ci un crédit afin de leur permettre de mener des activités génératrices.

La plupart des veuves sont en location et après le décès de leur conjoint elles se trouvent incapable de payer le loyer d'où elles sont souvent menacées par les propriétaires, l'ONG FONDAVO intervient en payant les arriérés ou même les retrouver de nouveau loyer au cas où la veuve est expulsée. L'ONG FONDAVO prend sur elle, la charge d'être au chevet de ses membres en leur distribuant de temps en temps des kits alimentaires. Elles bénéficient aussi de bilan de santé au moins une fois l'an gratuitement. Les frais médicaux même d'hospitalisation et d'intervention chirurgicaux des veuves et orphelins sont souvent pris en charge par l'ONG FONDAVO.

Afin de permettre à la veuve de mieux se prendre en charge, l'ONG FONDAVO offre des emplois à celles qui sont encore solides pour travailler. La veuve est souvent confrontée à des difficultés tant dans la constitution de dossier que par la belle famille dans la procédure de l'obtention de sa pension de veuvage, elles viennent vers l'ONG FONDAVO qui leur apporte son appui. Ainsi les séances de sensibilisation sont souvent organisées pour amener la veuve à mieux connaître ses droits et les défendre au cas où il y a violation. Ces sensibilisations sont toujours faites avec l'appui des juristes.

L'avenir des orphelins est l'une des préoccupations de l'ONG FONDAVO qui leur apporte son soutien en kits scolaires (fournitures, frais scolaires ...) et accorde aussi des bourses d'étude aux bacheliers. FONDAVO vient en aide aux orphelins déscolarisés en les mettant en apprentissage et en leur offrant des ateliers une fois fini l'apprentissage », a confié Clarisse SONHAYE avant de clôturer le déroulé de son bilan sur les perspectives : « L'ONG FONDAVO compte étendre ses activités dans les autres régions du pays et voudrait multiplier la sensibilisation des veuves sur le plan national ».

Les veuves de l'ONG FONDAVO et tous les fidèles de l'Eglise de la Transfiguration ont bénéficié d'un bilan de santé gratuit offert par Dr Charles BIRREGAH dans le cadre de la 13ème Edition de la Journée Internationale de la Veuve au Togo.

Il faut rappeler qu'une course marathon a été organisée le Samedi 17 Juin 2023 et des jeux ludiques pour les veuves par l'ONG FONDAVO suivis d'un petit déjeuner. En ce jour du 23 Juin 2023, Journée Internationale de la veuve, une excursion sur Aného est organisée pour les veuves de l'ONG FONDAVO afin de leur fait découvrir les lieux touristiques comme Monument de baguida-musée d'Aného-maison des esclaves-puits de non-retour-l'estuaire d'Aného : rencontre entre le lac et l'océan-amégran-usine Scan mines.

Ces différentes activités, il faut le préciser, ont été sponsorisées par l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) et le Cabinet Audit Expertise Comptable (AEC) dont leur FondateurDirecteur Général est le Dr Charles BIRREGAH.

T228