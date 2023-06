Guinée: Labé_ El hadj Lamine Sangaré crache la vérité à la commune

Alors que le syndicat des taxis motos est à couteau tiré avec la commune urbaine de Labé soupçonnée d'être le parrain d'une entité dissidente, le secrétaire générale de la région syndicale CNTG, El hadj Lamine Sangaré s'est livrée à une analyse digne de leçon qui ne fait cadeau à aucun des protagonistes.

Sur le bruit qui court que la commune a validé une nouvelle entité syndicale le syndicaliste a lâché:

"Je commencerai par vous dire que si tel est le cas, le maire n'a pas compétence d'asseoir un syndicat, il est employeur, administratif et la convention 087 de l'OIT interdit à toute autorité administrative de s'immiscer dans les affaires syndicales donc je suis en train de vérifier si tel est le cas tout ce qui arrive sera orchestré par celui qui l'aura fait parce qu'aucune autorité ni le gouverneur, ni le préfet encore moins le maire n'a compétence d'asseoir un syndicat..."

Plus loin, le patron de l'intersyndicale affiche sa perplexité, son étonnement et sa déception en tant que premier responsable CNTG de Labé:

"Je me suis investi personnellement pour que ça aille entre l'intersyndicale taxi moto et le maire et ils sont tous témoins mais de part et d'autre on m'a roulé dans la farine car la première fois le maire a unilatéralement rompu le contrat sans m'informer, sinon si Thierno est fautif, le syndicat a six fonctions, s'il ne comprend pas je le suspens. La dernière bagarre, il y a eu des blessés, des gens qui ont perdu leurs dents, si Thierno est fautif, il y a les voies de recours pour le discipliner.

Mais se lever et dire selon les rumeurs que Thierno voulait être de la délégation spéciale, ça c'est autre chose, c'est vouloir empêcher l'institution à cause d'une personne."

En guise de conclusion, El hadj Lamine Sangaré lance un appel aux taxis motos qu'il exhorte à l'union sacrée, à la solidarité et de croire en l'institution CNTG en sachant que toutes les voies de recours sont de leur côté et ne pas céder aux oppositions politiques et autres intérêts inavoués.

À la commune, le syndicaliste demande à la commune de revenir à de meilleurs sentiments et de comprendre qu'elle doit être au dessus des considérations politiques car cette guéguerre n'arrange personne.